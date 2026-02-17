37メーカーが集結！試打会で見つけた飛ばしモンスター

今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。

そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！

ドラコン王者が監修！低重心設計の飛ばしモンスター！

JBEAM

ZY-SPEED

SPEC

●ロフト角／9.5、10.5度

●ヘッド重量／195g（±）

●価格（ヘッド単体）／8万5800円（レンチあり）、8万2500円（レンチなし）

山崎 鹿又さん、見てください！これがウチの新作「ＺＹ-スピード」です。まだホームページにも掲載していません。

鹿又 誌面に出しても大丈夫ですか？（笑）

山崎 特別にＯＫです。

鹿又 このモデルもドラコンチャンピオンの山崎さん監修ですか？

山崎 もちろんです。今回も飛距離を追求しています。飛ばすためにはインパクトロフトを立てつつ、打ち出し角を高くすることが絶対条件。「ＺＹ-スピード」は低重心にしつつ、ロフトを立ててインパクトしたときに1番飛ばせるヘッドです。

鹿又 かなりカーボンの占有率が高そうですね。

山崎 たわみ量の大きいカーボンを使うことで、ボールを押す力を最大限に高めています。

クラウンにカーボン素材を使い、ソール最後部にはウェイトを搭載。

「ZYシリーズ」はシャフトの評価も高い

ロフトを立ててインパクトしても打球が高く上がります

「ヘッドを共同開発した山崎泰宏さんは日本ドラコンシニアで8度も優勝した選手なんですよ」(鹿又)

大阪発の新シャフトメーカー

軽量でも左に行かない！新感覚のアイアンシャフト

BEST DRIVE SHAFT

ドミナーレ80

SPEC

●重量帯／50（ブルー）、60（シルバー）、70ｇ（ブラック）

●フレックス／ワンフレックス

●トルク／4.9度（50-7Ⅰ）

●元調子

●価格／1本・1万5000円

小代 今日は大阪から来ました。当社はインドアスタジオを共同運営していて、そのスタジオの知見を活かして開発したシャフトがアイアン用の「ドミナーレ」です。

鹿又 シャフトの特徴は？

小代 ひと言でいえば元調子のハイトルクです。

鹿又 珍しいですね。元調子系はロートルク、先調子系がハイトルクというのがセオリーですけど……。

小代 「ドミナーレ」は軽量でも左に引っかけないシャフトです。スタジオで測定したデータだと、ヘッドスピードが遅い人でもフック、引っかけに悩んでいる人が多かったので。

鹿又 アイアン用のカーボンシャフトはスライサー向けが多いので、ヘッドスピードの遅いフッカーは困っていたかもしれませんね。

小代 「ドミナーレ」はそういう人のためのシャフトです。ハイトルクですが当社独自のバイブレーションコントロールテクノロジー（ＶＣＴ）を搭載したことで余計な振動やトゥダウンを抑えています。

元調子でハイトルクは斬新ですね

「番手別トルクフローで、ロング・ミドルアイアンほどハイトルクになっています」（小代）

ただのカーボンツールじゃない！

大学の研究室と共同開発したORIGAMIソールで初速アップ！

VATIC GOLF

Venero

SPEC

●ヘッド体積／460cc

●ヘッド重量／200g

●ロフト角／8.5、9.5、10.5度

●価格（ヘッド単体）／10万4500円

鹿又 珍しいソール形状ですね。

塚田 これが香川大学と共同開発したＯＲＩＧＡＭＩカーボンソールです。

鹿又 オリガミですか！

塚田 香川大学には折り紙の原理や技術を工業製品などに応用するＯＲＩＧＡＭＩ工学の研究室があり、共同開発しました。

鹿又 この形状にはどういう効果があるのですか？

塚田 折り目の形状が２方向に同期的に変形することで大きなエネルギーを発揮します。それがボールスピードアップにつながる。特許取得済みの技術です。

鹿又 ウェイトのバリエーションも多いですね。

塚田 フロント側が４つ、バックウェイが２つから選べるのでセルフチューニングの幅は広いです。

折り目のある形状により変形量が大きくなり、ボール初速アップにつながった

特許を取得したソールです

「ORIGAMI工学だけではなく、VATICらしいフィッティング性能の高さも健在です」（塚田）

やさしさはゴルフ界イチ!?

ムジーク初のミニドライバーは調整機能が多彩！

ムジーク

BLACK XSPIRE Mini

SPEC

●ヘッド体積／340 cc

●ヘッド重量／213g（可変スリーブ、ウェイト重量込み）

●ロフト角／13.5度

●価格（ヘッド単体）／9万9000円

※2026年1月発売予定

鹿又 あれっ!?ムジークもミニドライバーですか。

舟橋 まだ発売前ですが、26年１月発売の予定です。

鹿又 ここ数年はミニドライバーが一気に増えましたね。

舟橋 当社のミニドライバーは、ミニとしてはやや大きめのヘッドサイズの３４０㏄です。

鹿又 ちょっと打ってみてもいいですか？

舟橋 どうぞ！

鹿又 これはやさしい！ロフトも13・5度あって打球が高く上がるし、ミニドライバーとしては慣性モーメントが大きい。

舟橋 ３カ所に可変ウェイトをつけているので球筋も調整できます。

鹿又 飛距離性能も高いですね。

舟橋 ヘッド素材に復元性の高い「フレクチャーカーボン」を使用したことで、打感のよさと初速性能の高さを両立しています。

フェース面には独自の「Bite フェースミーリング」を加工。

インパクト時のボールの食いつきを強化している

ドライバーが苦手な人にぜひ！

「上級者のセカンドドライバーというより、460ccのドライバーが苦手なアベレージゴルファーにオススメです」（舟橋）

いかがでしたか。新しいギアにぜひ注目してみてください！

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸