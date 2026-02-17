37メーカーが集結！試打会で見つけた飛ばしモンスター
今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。
そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！
ドラコン王者が監修！低重心設計の飛ばしモンスター！
JBEAM
ZY-SPEED
SPEC
●ロフト角／9.5、10.5度
●ヘッド重量／195g（±）
●価格（ヘッド単体）／8万5800円（レンチあり）、8万2500円（レンチなし）
山崎 鹿又さん、見てください！これがウチの新作「ＺＹ-スピード」です。まだホームページにも掲載していません。
鹿又 誌面に出しても大丈夫ですか？（笑）
山崎 特別にＯＫです。
鹿又 このモデルもドラコンチャンピオンの山崎さん監修ですか？
山崎 もちろんです。今回も飛距離を追求しています。飛ばすためにはインパクトロフトを立てつつ、打ち出し角を高くすることが絶対条件。「ＺＹ-スピード」は低重心にしつつ、ロフトを立ててインパクトしたときに1番飛ばせるヘッドです。
鹿又 かなりカーボンの占有率が高そうですね。
山崎 たわみ量の大きいカーボンを使うことで、ボールを押す力を最大限に高めています。
「ヘッドを共同開発した山崎泰宏さんは日本ドラコンシニアで8度も優勝した選手なんですよ」(鹿又)
大阪発の新シャフトメーカー
軽量でも左に行かない！新感覚のアイアンシャフト
BEST DRIVE SHAFT
ドミナーレ80
SPEC
●重量帯／50（ブルー）、60（シルバー）、70ｇ（ブラック）
●フレックス／ワンフレックス
●トルク／4.9度（50-7Ⅰ）
●元調子
●価格／1本・1万5000円
小代 今日は大阪から来ました。当社はインドアスタジオを共同運営していて、そのスタジオの知見を活かして開発したシャフトがアイアン用の「ドミナーレ」です。
鹿又 シャフトの特徴は？
小代 ひと言でいえば元調子のハイトルクです。
鹿又 珍しいですね。元調子系はロートルク、先調子系がハイトルクというのがセオリーですけど……。
小代 「ドミナーレ」は軽量でも左に引っかけないシャフトです。スタジオで測定したデータだと、ヘッドスピードが遅い人でもフック、引っかけに悩んでいる人が多かったので。
鹿又 アイアン用のカーボンシャフトはスライサー向けが多いので、ヘッドスピードの遅いフッカーは困っていたかもしれませんね。
小代 「ドミナーレ」はそういう人のためのシャフトです。ハイトルクですが当社独自のバイブレーションコントロールテクノロジー（ＶＣＴ）を搭載したことで余計な振動やトゥダウンを抑えています。
「番手別トルクフローで、ロング・ミドルアイアンほどハイトルクになっています」（小代）
ただのカーボンツールじゃない！
大学の研究室と共同開発したORIGAMIソールで初速アップ！
VATIC GOLF
Venero
SPEC
●ヘッド体積／460cc
●ヘッド重量／200g
●ロフト角／8.5、9.5、10.5度
●価格（ヘッド単体）／10万4500円
鹿又 珍しいソール形状ですね。
塚田 これが香川大学と共同開発したＯＲＩＧＡＭＩカーボンソールです。
鹿又 オリガミですか！
塚田 香川大学には折り紙の原理や技術を工業製品などに応用するＯＲＩＧＡＭＩ工学の研究室があり、共同開発しました。
鹿又 この形状にはどういう効果があるのですか？
塚田 折り目の形状が２方向に同期的に変形することで大きなエネルギーを発揮します。それがボールスピードアップにつながる。特許取得済みの技術です。
鹿又 ウェイトのバリエーションも多いですね。
塚田 フロント側が４つ、バックウェイが２つから選べるのでセルフチューニングの幅は広いです。
「ORIGAMI工学だけではなく、VATICらしいフィッティング性能の高さも健在です」（塚田）
やさしさはゴルフ界イチ!?
ムジーク初のミニドライバーは調整機能が多彩！
ムジーク
BLACK XSPIRE Mini
SPEC
●ヘッド体積／340 cc
●ヘッド重量／213g（可変スリーブ、ウェイト重量込み）
●ロフト角／13.5度
●価格（ヘッド単体）／9万9000円
※2026年1月発売予定
鹿又 あれっ!?ムジークもミニドライバーですか。
舟橋 まだ発売前ですが、26年１月発売の予定です。
鹿又 ここ数年はミニドライバーが一気に増えましたね。
舟橋 当社のミニドライバーは、ミニとしてはやや大きめのヘッドサイズの３４０㏄です。
鹿又 ちょっと打ってみてもいいですか？
舟橋 どうぞ！
鹿又 これはやさしい！ロフトも13・5度あって打球が高く上がるし、ミニドライバーとしては慣性モーメントが大きい。
舟橋 ３カ所に可変ウェイトをつけているので球筋も調整できます。
鹿又 飛距離性能も高いですね。
舟橋 ヘッド素材に復元性の高い「フレクチャーカーボン」を使用したことで、打感のよさと初速性能の高さを両立しています。
「上級者のセカンドドライバーというより、460ccのドライバーが苦手なアベレージゴルファーにオススメです」（舟橋）
いかがでしたか。新しいギアにぜひ注目してみてください！
