女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第97話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第97話は、松野司之介（岡部たかし）が一人こっそりと、ある人物との密会を進める。熊本の生活に不穏な気配が漂い始める…という展開。

司之介は居間のタンスからすべての金を持ち出した。

喫茶店らしき場所。

荒金九州男（夙川アトム）「わしは、荒い金遣いをする九州の男と書いて、荒金九州男（あらがね・くすお）たい」

司之介「わしは松の木が生えちょる野原を司る、ええ…之の介と書いて、松野司之介じゃ」

荒金が言う「馬刺し」とは金のこと。司之介はタンスの金に加え、借金も。荒金は小豆相場に投資して増やすという。

夜、松野トキ（郄石あかり）が何を書いているのか尋ねると、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は「ヒミツ」。トキが先に寝ると、ヘブンの原稿用紙は白紙だった。

SNS上には「司之介、また悪い癖」「またやらかすんかw」「荒金、名前から怪しい」「自己紹介、面白いけども…」「何もかも怪しい…120％騙される」「名前の成り立ち、真似しなくていいのよw」「ウサギ（相場）で懲りていないのか」「まさか銭太郎が熊本まで」などの声が続出。視聴者も呆れるばかりの司之介だが、果たして。