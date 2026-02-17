米ツアー勢に国内組も参戦！ “春のアジアシリーズ初戦”が19日にタイでスタート…日本勢12人が出場
＜ホンダLPGAタイランド 事前情報◇17日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞2週間のオープンウィークを経て、今週19日に米女子ツアーが再開する。タイで行われる“春のアジアシリーズ”初戦に、日本勢12人が出場。熱戦が繰り広げられる。
今季初戦の「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」に出場した山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、古江彩佳、笹生優花は、今季2試合目を迎える。ホンダが所属先の岩井姉妹、同社とスポンサー契約を結ぶ笹生にとってはホステス大会になる。また岩井明愛は昨年の最終日に「61」をマークしながら、惜しくも2位と敗れた試合。“ホンダ・スピリット”を胸に大会制覇を目指すことになる。米ツアー組では、勝みなみ、吉田優利、馬場咲希がここで今季初戦を迎える。ポイントランキング18位で終えるなど、昨年、飛躍の年を迎えた勝をはじめ、しっかりと仕上げてこの初戦を迎えてくれそうだ。ここに主催者推薦出場で吉田鈴、宮田成華の日本ツアー組も参戦する。72人しか出場できず、全員が4日間プレーするフィールドで、力を発揮したい。開幕戦で勝ったネリー・コルダ（米国）はスキップしたが、地元勢で現在世界ランク1位に立つジーノ・ティティクルをはじめ、海外強豪選手もエントリー。ティティクルは母国での注目度も高く、大会初制覇への意欲も強い。大会は19〜22日まで実施。賞金総額は180万ドル（約2億7500万円）で、優勝者は26万5000ドル（約4050万円）を手にする。
