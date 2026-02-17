『ばけばけ』第98回 ヘブンの意向で、松野家の朝食が…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第98回が、18日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第98回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の意向で、松野家の朝食はトーストに。クマ（夏目透羽）は一人で人数分のトーストを焼くのに毎日四苦八苦。そんなクマに丈（杉田雷麟）は優しく寄り添う。ある日、トキ（高石あかり）は偶然からヘブンの作品執筆がうまくいっていないことを知ってしまう。さらに司之介（岡部たかし）は再び怪しい人物と接近。そんな中、松野家のあるモノが紛失する。
