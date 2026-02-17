「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）

剛球がミットに収まるバチンという快音が球場に響いた。スタンドの見物人が「お〜」とうなる。ドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）がプロ入り後２度目となるシート打撃に臨み、打者５人を無安打１四球。この日投げた９投手の中で最速の１５１キロをマークし、大器の片りんを見せた。

「もう段階を踏むとかではなく、アピールすることを考えていた」という中で立ったマウンド。同期の同１位・平川（仙台大）を直球で詰まらせての遊ゴロに仕留めるなど、球に力があった。「試合で投げられるくらいの気持ちの入れ方をした。なのでスピードは出たのかな」と実戦モードを強調した。

１１日に登板したシート打撃では制球に苦しみ、投球フォームに意識を向けすぎていた点を反省した。今回は「キャッチャーミットにどんな球を投げていくかにフォーカスした」と語り、「それがいい結果につながったと思う」とうなずいた。

右腕の投球をスタンドから見つめていた阪神・千原スコアラーも「真っすぐが良くて、変化球もストライクが入る。コントロールで崩れる感じがない」と評価した。

ここまでのキャンプは平川、同３位・勝田（近大）、同６位・西川（神村学園伊賀）といった同期野手が猛アピール中だ。「本当、めちゃくちゃいい刺激をもらってる」と斉藤汰。次回の実戦登板に向けて、鼻息は荒い。

◇斉藤 汰直（さいとう・たいち）２００３年１２月７日生まれ、兵庫県出身。２２歳。１８３センチ、９０キロ。右投げ右打ち。武庫荘総合−亜大を経て、２５年度ドラフト２位で広島入り。角度のある速球と切れのあるフォークボールやカットボールで三振を積み重ねる。