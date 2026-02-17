¡Ú18Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼¹É®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¥È¥¡¢°ìÊý»ÊÇ·²ð¤Ï²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤ÈÀÜ¶á
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè98²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÄ«¿©¤Ï¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡£¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï1¿Í¤Ç¿Í¿ôÊ¬¤Î¥È¡¼¥¹¥È¤ò¾Æ¤¯¤Î¤ËËèÆü»Í¶ìÈ¬¶ì¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥Þ¤Ë¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶öÁ³¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºîÉÊ¼¹É®¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÏºÆ¤Ó²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤ÈÀÜ¶á¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤¬Ê¶¼º¤¹¤ë¡£