HANA「VOCE」初表紙でミニマルメイクに挑戦 メンバー愛溢れるクロストークも
【モデルプレス＝2026/02/17】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が2月20日発売の「VOCE」4月号（講談社）の通常版表紙に初登場。ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦している。
【写真】BMSGアーティスト・STARTOアイドルら、キュートなダンス披露
今回の撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さがあふれるビジュアルを切り取った。朝早くからの撮影にもかかわらず、HANAはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服で登場。その圧倒的なオーラに、スタッフ一同思わず息をのむほど。カッコいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面を見せた。
リリース予定やライブが重なるハードスケジュールの中での撮影にもかかわらず、疲れを一切感じさせないパワフルさにも感動。空き時間にはメンバー同士で楽しそうにおしゃべりする姿も。スタジオは終始、明るくハッピーな空気に包まれていた。そしてカメラの前に立つと、一瞬でスイッチオン。一発OKを連発する集中力と、見る者の心を射抜くクールな表情はさすがであった。
誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAのあふれる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わり、インタビューを聞きながらもうるっとしてしまうような内容に。1人1人に実施した1問1答では意外な一面も。ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANA。その新たな魅力が詰まった表紙となった。さらに、撮影舞台裏の様子や、メンバー愛用の私物ポーチを紹介する動画は近日VOCE YouTubeにて公開される予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSGアーティスト・STARTOアイドルら、キュートなダンス披露
◆HANA「VOCE」初表紙
今回の撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さがあふれるビジュアルを切り取った。朝早くからの撮影にもかかわらず、HANAはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服で登場。その圧倒的なオーラに、スタッフ一同思わず息をのむほど。カッコいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面を見せた。
◆HANA、クロストークであふれる魅力を深掘り
誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAのあふれる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わり、インタビューを聞きながらもうるっとしてしまうような内容に。1人1人に実施した1問1答では意外な一面も。ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANA。その新たな魅力が詰まった表紙となった。さらに、撮影舞台裏の様子や、メンバー愛用の私物ポーチを紹介する動画は近日VOCE YouTubeにて公開される予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】