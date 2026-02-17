NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの夫、レフカダ・ヘブン役をつとめるトミー・バストウさん（34）が2026年2月11日、自身のインスタグラムを更新。ヒロインの松野トキ役を演じた高石あかりさん（23）との笑顔ショットを披露した。

「本当に夢のような時間でした！」

バストウさんは、「『ばけばけ』が無事にクランクアップしました！」と報告し、高石さんと花束を持った笑顔の2ショットを投稿。

「キャスト・スタッフの皆さん、本当にお疲れさまでした」とコメントを添えて、「皆さんとご一緒できたことを心から光栄に思っていますし、本当に夢のような時間でした！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真でバストウさんは、灰色の着物を着用。高石さんは、淡い色の着物姿で、「祝撮影終了」と書かれた垂れ幕の横に立ち、2人とも花束を持ってピースサインをみせた。

この投稿には、「さみしくなります」「ヘブンさんがトミーさんで良かった」「もうカッコいいと可愛いが渋滞」「ばけばけロスになりそう」「おふたりとも清々しい笑顔」といったコメントが寄せられていた。