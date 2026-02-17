スティーブ・ジョブズも信じた脳のシグナル！成功者が「直感的な判断」を何よりも大切にする理由【脱・疲労回復「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣】

「なんとなく」の直感に従って行動する

脳は根拠を持って「直感」する

「なんとなく嫌な予感がする」「なんだか今日はイケそうな気がする」――そんな直感が当たった経験はないでしょうか。多くの人はそれを「偶然」「気のせい」と片づけますが、実際には脳が出している立派な「シグナル」なのです。

人間の脳は常に、五感を通じて入ってくる膨大な情報を感覚器から受け取り、無意識のうちに分析・蓄積しています。見た景色、聞いた声の調子、空気の変化といった細かな要素を、意識せず処理しているのです。そうして「言語化できない無数のデータ」が脳に集積し、「衝動」という形で表れることがあるのです。

そして似た状況に直面したとき、過去の経験が瞬時に呼び出され、「このパターンは危険」「この流れは成功する」といった予測が立ち上がる――これが第六感や直感の正体です。つまり、直感とは「根拠のない思いつき」ではなく、数値化できない記憶の断片が脳の中で統合された結果です。

これを無視してしまうのは、せっかく蓄えた知識や経験、すなわちトップダウン処理の資源を活かしていないのと同じことです。脳が発する「なんとなく」の声をシャットアウトせず、一度耳を傾け、その感覚を検証してみましょう。

直感は、体調管理のサインとしても重要です。「なんとなく今日は誰とも話したくない」「コーヒーではなく水が飲みたい」などといった感覚を無視して行動を続けると、疲労が一気に表面化します。直感は単なる気分ではなく、脳が自分を守るために発している警告音でもあるのです。

また、机に何時間張り付いていても答えが出せなかった問題に、ふとした瞬間や夢の中で解決策が突如浮かんでくることがあります。それもまた、脳の奥深くに眠っていた記憶が再構成された結果です。

ビジネスの世界でも「直感を大切にしている」と語るリーダーは少なくありません。アップル創業者のスティーブ・ジョブズは「直感は、あなたが本当に求めることをわかっている」と語り、多くの意思決定に直感のパワーを活用していました。成功者ほど、過去の経験を脳内で瞬時に統合し、正確な「直感的判断」を下す訓練ができているということです。数値化・言語化できるデータも重要ですが、最後の一押しを決めるときには、無意識の領域に蓄積された経験の総量――つまり脳が積み上げてきた知恵も全くあなどれないものです。

直感 ＝「無意識のデータ」の結晶

脳に無数に蓄積された「言語化できていない情報」が集まって導き出されるアウトプットが「直感」の正体です。

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身