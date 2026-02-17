日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3812（+146.0　+3.98%）
ホンダ　1626（+70.5　+4.53%）
三菱ＵＦＪ　3029（+118　+4.05%）
みずほＦＧ　7599（+324　+4.45%）
三井住友ＦＧ　6092（+236　+4.03%）
東京海上　6486（+234　+3.74%）
ＮＴＴ　156（+1.8　+1.17%）
ＫＤＤＩ　2710（+16.5　+0.61%）
ソフトバンク　216（+1.0　+0.47%）
伊藤忠　2251（+106　+4.94%）
三菱商　5126（+198　+4.02%）
三井物　5772（+171　+3.05%）
武田　5668（+133　+2.40%）
第一三共　2961（+6　+0.20%）
信越化　5576（-42　-0.75%）
日立　5341（+255　+5.01%）
ソニーＧ　3560（-48　-1.33%）
三菱電　5665（+146　+2.65%）
ダイキン　19543（-247　-1.25%）
三菱重　5082（+122　+2.46%）
村田製　3307（+24　+0.73%）
東エレク　42451（+1071　+2.59%）
ＨＯＹＡ　28248（+818　+2.98%）
ＪＴ　6132（+142　+2.37%）
セブン＆アイ　2386（+89.5　+3.90%）
ファストリ　69959（+3089　+4.62%）
リクルート　6640（+275　+4.32%）
任天堂　8425（-24　-0.28%）
ソフトバンクＧ　4483（-205　-4.37%）
キーエンス（普通株）　56239（-1921　-3.30%）