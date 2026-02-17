日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3812（+146.0 +3.98%）
ホンダ 1626（+70.5 +4.53%）
三菱ＵＦＪ 3029（+118 +4.05%）
みずほＦＧ 7599（+324 +4.45%）
三井住友ＦＧ 6092（+236 +4.03%）
東京海上 6486（+234 +3.74%）
ＮＴＴ 156（+1.8 +1.17%）
ＫＤＤＩ 2710（+16.5 +0.61%）
ソフトバンク 216（+1.0 +0.47%）
伊藤忠 2251（+106 +4.94%）
三菱商 5126（+198 +4.02%）
三井物 5772（+171 +3.05%）
武田 5668（+133 +2.40%）
第一三共 2961（+6 +0.20%）
信越化 5576（-42 -0.75%）
日立 5341（+255 +5.01%）
ソニーＧ 3560（-48 -1.33%）
三菱電 5665（+146 +2.65%）
ダイキン 19543（-247 -1.25%）
三菱重 5082（+122 +2.46%）
村田製 3307（+24 +0.73%）
東エレク 42451（+1071 +2.59%）
ＨＯＹＡ 28248（+818 +2.98%）
ＪＴ 6132（+142 +2.37%）
セブン＆アイ 2386（+89.5 +3.90%）
ファストリ 69959（+3089 +4.62%）
リクルート 6640（+275 +4.32%）
任天堂 8425（-24 -0.28%）
ソフトバンクＧ 4483（-205 -4.37%）
キーエンス（普通株） 56239（-1921 -3.30%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3812（+146.0 +3.98%）
ホンダ 1626（+70.5 +4.53%）
三菱ＵＦＪ 3029（+118 +4.05%）
みずほＦＧ 7599（+324 +4.45%）
三井住友ＦＧ 6092（+236 +4.03%）
東京海上 6486（+234 +3.74%）
ＮＴＴ 156（+1.8 +1.17%）
ＫＤＤＩ 2710（+16.5 +0.61%）
ソフトバンク 216（+1.0 +0.47%）
伊藤忠 2251（+106 +4.94%）
三菱商 5126（+198 +4.02%）
三井物 5772（+171 +3.05%）
武田 5668（+133 +2.40%）
第一三共 2961（+6 +0.20%）
信越化 5576（-42 -0.75%）
日立 5341（+255 +5.01%）
ソニーＧ 3560（-48 -1.33%）
三菱電 5665（+146 +2.65%）
ダイキン 19543（-247 -1.25%）
三菱重 5082（+122 +2.46%）
村田製 3307（+24 +0.73%）
東エレク 42451（+1071 +2.59%）
ＨＯＹＡ 28248（+818 +2.98%）
ＪＴ 6132（+142 +2.37%）
セブン＆アイ 2386（+89.5 +3.90%）
ファストリ 69959（+3089 +4.62%）
リクルート 6640（+275 +4.32%）
任天堂 8425（-24 -0.28%）
ソフトバンクＧ 4483（-205 -4.37%）
キーエンス（普通株） 56239（-1921 -3.30%）