東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.47　高値153.64　安値152.62

154.89　ハイブレイク
154.26　抵抗2
153.87　抵抗1
153.24　ピボット
152.85　支持1
152.22　支持2
151.83　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1851　高値1.1878　安値1.1846

1.1903　ハイブレイク
1.1890　抵抗2
1.1871　抵抗1
1.1858　ピボット
1.1839　支持1
1.1826　支持2
1.1807　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3629　高値1.3662　安値1.3625

1.3689　ハイブレイク
1.3676　抵抗2
1.3652　抵抗1
1.3639　ピボット
1.3615　支持1
1.3602　支持2
1.3578　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7696　高値0.7705　安値0.7675

0.7739　ハイブレイク
0.7722　抵抗2
0.7709　抵抗1
0.7692　ピボット
0.7679　支持1
0.7662　支持2
0.7649　ローブレイク