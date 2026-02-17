東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.47 高値153.64 安値152.62
154.89 ハイブレイク
154.26 抵抗2
153.87 抵抗1
153.24 ピボット
152.85 支持1
152.22 支持2
151.83 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1851 高値1.1878 安値1.1846
1.1903 ハイブレイク
1.1890 抵抗2
1.1871 抵抗1
1.1858 ピボット
1.1839 支持1
1.1826 支持2
1.1807 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3629 高値1.3662 安値1.3625
1.3689 ハイブレイク
1.3676 抵抗2
1.3652 抵抗1
1.3639 ピボット
1.3615 支持1
1.3602 支持2
1.3578 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7696 高値0.7705 安値0.7675
0.7739 ハイブレイク
0.7722 抵抗2
0.7709 抵抗1
0.7692 ピボット
0.7679 支持1
0.7662 支持2
0.7649 ローブレイク
