スタバ、2026年の″桜ドリンク″は3つ桜味と白桃の味わいが楽しめる新作も見逃せない！《2月18日から》
スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月18日からSAKURAビバレッジ3種を全国のスターバックス店舗で発売します（一部店舗を除く）。
味わいだけでなく見た目でも「桜」を満喫
桜味が好きな人も、桜の気分を味わいたい人も楽しめる、フラペチーノ・ラテ・ソーダの3種類が登場します。
桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ
白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには白桃をベースにしたフラペチーノを合わせた一杯です。
ぷるんとしたミルクプリンの食感に白桃のとろっとした甘みに、桜のソースが徐々に混ざることで、ほんのり桜の風味を感じることができます。カップには桜味のソースを沿わせ、トップは2色のさくらフレーバーシェイブで花びらが演出されたビジュアルにも注目。
桜味をもっと楽しみたい場合は、桜ソース（テイクアウトは54円、店内利用は55円）の追加もおすすめです。
Tallサイズのみで、価格はテイクアウトが687円、店内利用が700円。
桜 咲くよ ラテ
桜の風味をしっかり味わいながら、見た目でも楽しめるラテです。
ひと口ごとにふんわりと広がるやさしいさくらとミルクの味わいに、2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いた桜のアートが、心をほぐして前向きな気持ちを届けてくれそう。
HotとIcedから選べます。価格は、テイクアウトが618円、店内利用が630円。Mobile Order & PayではHotのみの販売です。
桜 咲くよ 白桃 ソーダ
白桃と桜の風味どちらも楽しめる、すっきりとした味わいのソーダです。
ぷるぷるの白桃ジュレに、さくらや白桃、ラベンダー、カシス、バニラの香りを合わせた"夜の桜"をイメージしたピーチフレーバーシロップがふわっと香ります。しゅわしゅわと弾ける炭酸が心地よく、気持ちをリフレッシュしたいときにもぴったり。
Tallサイズのみ。価格は、テイクアウトが579円、店内利用が590円です。
リワード会員限定でスマホ用壁紙プレゼント
2月16日から3月8日までの期間中、対象の商品を購入すると、グッズのアートワークを使用したオリジナルのスマートフォン用壁紙がもらえます。
対象商品を購入すると、翌日以降に公式アプリのInboxとメールから、スマートフォン用壁紙のダウンロードリンクが届きます。画像とグッズをお揃いにするのもおすすめ。
プレゼントは実施期間中の購入個数に関わらず、ひとり１回のみです。
決済方法やその他の条件など、詳細は特設サイトから確認できます。
一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部