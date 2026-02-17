ジェフリー・ガイ主演のアクション映画『殺手#4』の公開日が4月3日に決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。

第62回金馬奨にて最優秀アクション設計賞を含む5部門にノミネートされた本作は、香港の映画会社mm2 Hong Kongとユニバーサル・ピクチャーズがタッグを組んだアクション映画。香港で俳優としても活動するリョン・コイインが本作で監督デビューを果たし、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪元裕吾が脚本監修として参加。さらに、銃撃戦から日本刀を使った斬り合いまで、迫真のアクションシーンを『パワーレンジャー』シリーズなどハリウッドでも活躍するアクション監督で、映画監督でもある坂本浩一が作り上げた。また、プロデューサーには、『ベイビーわるきゅーれ』を手がけたライツキューブの鈴木祐介も名を連ねている。

香港のトップスターであるジェフリー・ガイが主人公の殺屋“No.4”を演じ、弟を殺され復讐に燃えるヒロイン“雲”役を南沙良が担当。さらに、竹中直人、斎藤工、遠藤雄弥、草川拓弥、森優理斗らが脇を固める。

香港の凄腕の殺し屋は名前を持たず、“No.4”（ナンバー・フォー）という、コードネーム番号で呼ばれていた。No.4は幼い頃に何者かに母親を殺され、父親は行方不明。殺しの斡旋をするエージェントに引き取られて、プロのヒットマンとして育てられた。一方、日本人の“雲”は弟をヤクザの一味に殺されており、その仇を取るたに“No.4”に殺しを依頼。お互いの言葉が通じない中、しだいに奇妙な絆を深めていき、雲は殺しの技をNo.4から学ぶことになる。最初は殺し屋と依頼人として出会った二人が、いつしか殺しの師匠と弟子として、信頼で結ばれたバディとしなり、強大な敵に挑むことになる。

公開された予告編では、殺し屋組織の親玉である“尊者”（竹中直人）が「どんな命にも、それぞれ使い道がある」と凄みを見せ、雲（南沙良）の復讐のターゲットである裏社会の野心家・悠人（遠藤雄弥）とその部下・藤原（草川拓弥）の姿などが映されている。

あわせて公開された2種のメインビジュアルではジェフリー・ガイと南が拳銃を構える姿がそれぞれ切り取られている。

