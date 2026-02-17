「建前爆破！本音を語る、ママによる、ママのための、情報バラエティ！」を掲げるABEMAの情報バラエティ。2月1日からシーズン2が始まり、MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。3児の母である滝沢と近藤、2024年7月に第1子を出産した峯岸がそれぞれの実感を持ち寄りながら、共感度の高いトークを繰り広げていく。本稿では、#3を振り返る。

（関連：【写真あり】「空を見上げているとたまに涙が」シンママの元欅坂46・今泉佑唯）

前回から始まった「密着！背水の陣のママ」では、引き続きシングルマザー・平川愛里菜を追う。コロナ禍で会社が倒産し、6000万円の負債を経て自己破産に至った過去は#2で語られた通り。起業リアリティ番組『Nontitle』への出演でも話題を集めた平川の「今」に、今回カメラが入った。

現在の平川は、営業会社のメディア事業部で医療関係の営業支援を行いながら、タレント業との二足の草鞋を履いている。タレント業だけですぐに食べていくのは簡単ではないが、営業力があればどこでもやっていける--そう話す声に迷いはない。今の目標は短期留学。娘にも「世界のどこでも活躍できる人間でいてほしい」と語るその表情には、どん底を知った人の静かな強さがにじんでいた。

#3のゲストは、元欅坂46の今泉佑唯。恋愛リアリティ企画「ママも、恋してイイですか？」について峯岸から「こういう（企画へ出演する）機会があったら？」と振られると、「私オファーいただきました！ 2回ぐらいオファーいただいて。さすがに無理だと思って」と、意外なエピソードをさらりと明かした。峯岸が「最終兵器で取っといて」と返し、スタジオに笑いが広がる場面も。一方、子育てについては考える部分もあるようで、「空を見上げているとたまに涙が」と笑いながらリアルを語る様子も見せた。

その「ママも、恋してイイですか？」では、前回のファーストデートを経て、いよいよ動きが増える回だった。感情が固まる前に次の会話が差し込まれ、相手の組み合わせも入れ替わっていく。こうした流れは恋愛リアリティではおなじみの展開だが、ここでは「ママ」であることが前提にあるぶん、恋の判断が単純に“好きかどうか”だけに収まらない。その条件が、会話の端々ににじむ。

今回最初に動いたのはこうじだ。「大人数が苦手」という共通点をきっかけにうーちゃんと二人きりの時間へ進み、落ち着いたやり取りのなかで距離を縮めていく様子が映し出された。

一方、ヒデはしおりを誘い出し、「ギャップを感じて」と切り出す。元暴走族総長という肩書きの印象とは裏腹に、子どもたちへの接し方や周囲への気遣いが気になったようだ。しおりも「めっちゃウチのこと見てくれてるやん」と、その視線を素直に受け止める。

しかし、しおりをめぐる動きはここから一気に加速する。ヒデがしおりと話しているところへ、ネジが「しおりさんと一緒に話したいな」と割って入ってきたことで、二人の時間はいったん中断。#2で予告されていた「しおりをめぐる四角関係」が、この時点ではっきり形になりはじめる。下の階で飲んでいるメンバーたちも入れ替わりが続き、全員の動きが慌ただしくなっていく。

夜が更けるにつれ、会話は一段深いところへ入っていく。しおりは前回デートをしたこうじをジャグジーに誘い出し、「こうじさんとヒデさんで悩んでいる」と率直に告げる。気持ちを濁さずに言葉にするのは、決断を急ぐためというより、状況を整理するために見える。だが、こうじは「子どものことが気になるからこそ、一泊二日ではわからない」と本音をこぼした。

恋愛の相手を選ぶことと、家庭の事情を踏まえて見極めること。その両方が同じテーブルに乗るからこそ、答えが出にくい。一泊二日という短い共同生活のなかで恋愛感情を育てるこの企画の難しさが、そのまま映る場面だった。

番組後半の「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、自然分娩と無痛分娩で悩む女性の相談が取り上げられた。#1から続けてゲストとして出演する真木よう子は、第1子出産時に「妊娠糖尿病を患ってしまったので、大きい病院に行った」と明かし、麻酔で陣痛を和らげる和痛分娩を選んだと振り返る。

真木が2度目は「年齢のこともあったし、体力もないので計画無痛にした」と語ると、峯岸も自身の経験に触れ、「旦那を呼んで1時間でスッと産んだので、二人三脚感というか、“命をかけて”感がなかった」と率直に話す。どちらが正解かという多くの人が欲しがりがちな「結論」や「正解」をあえて作らず、経験の違いをそのまま置いて帰る。その終わり方の手触りが、この番組の“らしさ”なのだろう。

（文＝すなくじら）