１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１６：００ 独・消費者物価指数
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・閣議
※中国，香港，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム，フィリピン，シンガポール，マレーシア市場が休場
出所：MINKABU PRESS
