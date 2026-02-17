○経済統計・イベントなど

０９：３０　豪・豪中央銀行が金融政策会合議事要旨公表
１０：３０　日・５年物国債の入札
１３：３０　日・第３次産業活動指数
１６：００　独・消費者物価指数
１６：００　英・失業率
１６：００　英・失業保険申請件数
１９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２２：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数
※日・閣議
※中国，香港，台湾，韓国，インドネシア，ベトナム，フィリピン，シンガポール，マレーシア市場が休場

出所：MINKABU PRESS