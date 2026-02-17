日本の経済成長率、27年ぶりに韓国を上回る…通貨危機以来の逆転

日本の2025年の実質GDP（国内総生産）成長率が1.1％を記録し、27年ぶりに韓国（1.0％）を上回った。

日本の内閣府が2月16日に発表したGDP速報値によると、2025年の日本の実質GDP成長率は1.1％で、3年ぶりの高水準となった。

日本の経済成長率は2021年（3.6％）を最後に2022年（1.3％）、2023年（0.7％）、2024年（-0.2％）と下落傾向を示していたが、昨年は反発した。

名目GDPは662兆7885億円で、前年比4.5％増加した。名目GDPは当該年の総生産額を当年の市場価格で評価したもので、物価上昇分が反映された結果だ。

一方、韓国銀行が最近発表した韓国の2025年の実質GDP成長率（速報値）は1.0％だった。

これにより韓国は、通貨危機でマイナス成長を記録した1998年（-4.9％）以来27年ぶりに日本の成長率を下回った。

ただし、日本の成長率は2023年にも速報値基準では韓国を上回ったが、その後の確定値で再び逆転した例がある。そのたえめ、今後の修正値発表の過程で変動する可能性は残っている。

世界の主要機関による2026年の見通しでは、韓国の成長率が再び日本を上回ると予測されている。

経済協力開発機構（OECD）が昨年12月に発表した経済見通し報告書によると、日本の経済成長率は2025年の1.1％から今年は0.5％に低下する見込みだが、韓国は2025年の1.0％から今年は2.2％へ上昇すると予想されている。

