¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè1Æü ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í vs ¥¨¥ß¥ê¥ª ¥Ê¥Ð
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í] 2 - 0 [¥¨¥ß¥ê¥ª ¥Ê¥Ð]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í¤È¥¨¥ß¥ê¥ª ¥Ê¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-17 08:02:05 ¹¹¿·