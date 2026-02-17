「教科書に載ってないこと教えてあげる」年齢不詳のきれいなお姉さんに教えてもらう!?世の中の秘密とは？【インタビュー】
きれいなお姉さんが「坊や、教科書に載ってないこと教えてあげる」という…。ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの5コマ漫画『お姉さん(年齢不詳)』を紹介するとともにインタビューを行った。
【漫画】何を教えてくれるの…？
■こんなお姉さんにならいろいろ教えてほしい!?
見た目がとてもきれいなお姉さんが「坊や、教科書に載ってないこと教えてあげる」という。何かと聞けば、今はもう学校では教えていないことを話し出した。たとえば、冥王星が太陽系だったことや士農工商があった記述について。聞かされた子どもは何のことかわからず「？」。しかし、同世代の読者からは「最古の人類」「鎌倉幕府成立年号」「日本最古の貨幣」など、自分が習った時代から教科書の内容や表記が変わったことについてコメント欄は盛り上がりを見せた。
「こんなきれいなお姉さんが何を教えてくれるの？」と想像させた斜め上をいく回答がツボを突き、2.3万のいいねが集まる。「Kindleの閲覧数が増えるほど収益が入るのでたくさん見ていただいてうれしいです。この調子で収入が上がった暁にはミラノ風ドリアに温泉卵をトッピングするなどの贅沢をしようと思います」と伊東さんは話す。
ほかにも『昭和中期』『ボスの膝の上』など、本作を含むバズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はKindleで無料公開中。また、マイナビニュースで描く「非正規雇用」についての漫画も、ぜひ足を運んでみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
