「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演公演」（28日まで、大阪新歌舞伎座）

三山ひろし（45）、市川由紀乃（50）の演歌歌手2人が「松竹新喜劇の名作に挑戦する」という個人的にも非常に興味深かった舞台。しかも脇を松竹新喜劇の面々らが固め「紺屋と高尾」「幽霊東下り」の2本を演じるという。もちろん、藤山寛美が演じてきた役を三山がやるのだ。

「さすがに難しいんちゃう？」と高をくくっていたが、何とこれが大ハマリ。一番心配していたのが大阪弁、「上方言葉」といわれる独特のセリフ回しだったが、高知出身の三山が違和感なく、芝居でも新喜劇メンバーの中に溶け込んでいた。

「紺屋…」は、大阪から江戸にやってきた腕のいい紺屋職人・久造（三山）が「記念に」と立ち寄った吉原で、花魁（おいらん）道中で出くわしたナンバーワンの高尾太夫（市川）に一目ぼれ。大阪に帰っても仕事は手に付かず、ご飯もノドを通らずだが…というストーリー。寛美が作り上げた所作（ずっこけたり、表情で見せたり）に「段取り感」もなく、不覚にも「紺屋…」ではウルッとさせられた。

高尾役の市川もキリっとした売れっ子太夫ぶり。「〜ありんす」などの廓（くるわ）言葉も耳に心地よく、最後のオチもぴったりはまった。松竹新喜劇メンバーの“腕”も忘れてはいけない。出番は多くないものの渋谷天外（71）が出てくれば独特のオーラを発するし、劇団女優陣はさすがの芝居巧者っぷり。大阪松竹座の閉館が決まった今、こういう形でも名作を上演し続けてほしい。「人生双六」なんか三山に合うと思うしなぁ。（土谷美樹）