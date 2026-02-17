17日（火）は広く晴れますが、厳しい寒さになるでしょう。

＜17日（火）の天気＞

冬型の気圧配置がゆるみ、広く高気圧に覆われてきています。日本海側や関東では、明け方まで雪や雨の降るところがありますが、間もなくやむ見込みです。日中は日本海側も日差しが届き、広い範囲で晴れるでしょう。関東南部は雨がやんだあとも雲が多くなりますが、昼ごろには晴れ間がありそうです。ただし、各地で日差しがあっても空気は冷たく、真冬の寒さになる見込みです。暖かくしてお出かけください。沖縄は雲が広がり、午前中は雨の降る時間帯がありそうです。雨がやんだあとも北風の強い状態が続く見込みです。

＜予想最高気温＞

太平洋側では前日より大幅に低く、全国的に寒い一日になるでしょう。関東でも昼間もひとケタの予想です。

札幌 2℃（＋1）

仙台 7℃（-5）

新潟 6℃（-2）

東京 9℃（-8）

名古屋 11℃（-5）

大阪 11℃（-2）

鳥取 8℃（-1）

高知 15℃（-3）

福岡 14℃（±0）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

18日（水）は山陰で雪が降る見込みです。そのほかは晴れる日が多いですが、3連休後半はくもりや雨になりそうです。20日（金）までこの時期らしい気温が続きますが、3連休は春の暖かさになるでしょう。日差しが少なくても、九州では20℃近くまで上がる見込みです。

■札幌〜名古屋18日（水）は低気圧が近づき、北日本や北陸で雪や風が強まって荒れた天気になりそうです。19日（木）は天気が回復しますが極寒の寒さ。関東や東海も冷たい冬晴れが続きますが、3連休はかなり暖かくなりそうです。東京では17℃まで気温が上がって、4月並みの陽気になるでしょう。花粉が多く飛びそうですので、花粉症の方は対策が必要です。