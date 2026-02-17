「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）

シート打撃にターノック、栗林、床田、森下、中崎、森浦、島内、ハーン、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）、同５位・赤木（仏教大）が登板した。以下、練習後の新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−シート打撃が行われ、横一線の競争で抜けてきてもらいたい投手たちが登板。

「ターノックはいろいろな球種をしっかりと投げていた。最後に投げた斉藤（汰）、赤木も、斉藤は力のある真っすぐを投げていますし、赤木も右バッターの内角にしっかり投げ切れていたので、全体的に新人、新外国人選手が良かったと思います」

−先発挑戦の栗林も強い球を投げていた。

「いいね。フォークであれだけ空振りを取れるのは、ここ数年あんまり見ていなかった。本人もちょっと手応えあるんじゃないですか。あれだけ面白いようにね、フォークが落ちて空振りをたくさん取れていたので。本当に上々だと思います」

−シート打撃の後はブルペンでさらに投げ込んだ。

「そうだね。それも投げ込みをしたいということだったので。いいんじゃないですか」

−林も３安打。

「いいアピールをしていると思います」