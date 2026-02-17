今季限りで休部する社会人野球・パナソニックの浦和博外野手（24）が、持ち前の打力でチームを2大大会出場へと導く。オフシーズンの現在は長打力の向上に注力。大阪府枚方市内の野球部グラウンドで黙々と練習に打ち込む姿は、後輩をはじめとするナインからの信頼も厚い。

「去年は単打が多かったので、今年は長打を増やしていきたい。得点力を上げるためには、長打が必要だと思いますので」

右へ、左へ、鋭いライナーが外野の間を抜けていく。鳴門（徳島）、法大を経て入社3年目を迎えた左打者は、来たるべきシーズン開幕へ向けて打球角度にこだわる。「目安は20度ぐらいです」。ラプソードを用いて入念に数値をチェックし、打撃練習を終えると首脳陣やアナリストと感覚をすりあわせる。昨季は「いい回転で遠くに飛ばす」打撃を追求したが、公式戦で放った21安打のうち長打は1本塁打を含む6本。自他共に物足りなさが残ったゆえのスイング改良だった。

だからこそ、大舞台での2安打をフォーカスすることもない。都市対抗1回戦・王子戦では、楽天からドラフト6位指名された九谷瑠から2安打3打点。それでも「結果が出たことは良かったですが、コースヒットのような感じでした」と語り、続けて「150キロぐらいの球を打つためには、自分のスイングではじき返せるようにしないといけない」と足元を見つめ直した。

野球の手ほどきをしてくれたのは、2020年に51歳で急逝した父・善博さんだった。名門・徳島商で主将を務めた元高校球児。会社を退職し、07年からは後進を指導するため、徳島市内で硬式球で練習できる室内練習場「ハードスピリッツ」を運営していた。父からの教えで、今も大切にしている言葉は「がむしゃらにやれ」。中学時代から父子で目標としていた社会人野球でプレーすることは達成。その先に掲げていた「社会人で活躍して、名を残す」ことを目指し、善博さんへの恩返しはまだまだ続く。

昨年は入社以来初めて東京ドームを経験したが、地元開催である日本選手権は未知の舞台だ。2年連続の都市対抗出場はもちろん、チームにとって最後の大会となる日本選手権にかける思いは強い。

「パナソニックは門真市ということで、京セラドームでの試合は従業員の方々も比較的アクセスが良いと思う。そこでしっかり勝つ姿を見ていただいて、会社に貢献したいという思いはあります」

一日でも長く、仲間たちと過ごすために。井上貴晴監督が「2大大会に出場するためには確実に必要な選手」と位置づける中軸として、打線をけん引する。