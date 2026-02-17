「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

表彰台に乗る姿が話題となった。３位のドイツペア、２位のジョージアペアが手を繫ぎながらが上がったが、りくりゅうは木原が三浦を前に出し、腰のあたりおｗ持って抱えて先に乗せて上げると、その後自身も乗り、笑顔で歓声に応えた。乗る前には三浦が両手を広げてあどけない表情を浮かべ、ライバルペアを笑顔を交わす場面も。降りる時も木原が三浦を抱えて降りた。

ほっこりとした瞬間に「ひょいと抱えられて表彰台。いいな〜」、「表彰台抱っこかわいいね」、「軽々と乗せられてるｗ」と反響の声が上がっていた。