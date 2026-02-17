µå¿ôÀ©¸Â¤ÎÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ê¡Ö¸ª¹Ã¹ü¤Î½àÈ÷¡×¡¡¡ÈÉª¤Î¸¢°Ò¡É¤¬ÅÁ¼ø¡ÄÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì
TJ¼ê½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¸ÅÅç¹°»°»á¤¬´Æ½¤¡Ä¸Î¾ã¤òËÉ¤°ÂÎºî¤ê
¡¡¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¿´ÇÛ»ö¤ÏÉª¤ä¸ª¤Î²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£µå¿ôÀ©¸Â¤âÀß¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅêµåÆ°ºî¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ê²ø²æ¤Î¤â¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¸ª¹Ã¹ü¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡£·ÄÍ§À°·Á³°²ÊÉÂ±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ç¡¢ÌîµåÉª¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÅÅç¹°»°¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡¢¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥´¥à¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£ÅêµåÆ°ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÏÓ¤òÇ±¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ç¡¢³èÆ°¤¬¹â¤¤¶ÚÆù¤¬¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¯¡ÖÁ°µø¶Ú¡×¤ä¡ÖÁÎË¹¶Ú²¼Éô¡×¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ë»É·ã¤òÆþ¤ì¤Æ°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê¤²¤ë»þ¤Ë¤«¤«¤ë¸ª¤äÉª¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌµÍý¤ÊÅê¤²Êý¤ÇÉª¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¸ª¹Ã¹ü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾åÃ£¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¸ª¹Ã¹ü¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤·¤ÆÂÎ¤ÎÁ°¤ÇÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Á¡¢Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤¹¡£¡ÖÉª¤ò¿¤Ð¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¤°¤Ã¤ÈÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×Æ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¹Ã¹ü¤¬³°Â¦¤ËÆ°¤¤¤¿¤êÆâÂ¦¤Ë´ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¸ª¤Î°ÌÃÖ¤¬¤Ö¤ì¤¿¤êÏÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤À¡£·Ú¤¤Éé²Ù¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤¤¡¢20²ó¤«¤é30²ó¤ò2¡¢3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¦¤Î¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Ãì¤Ê¤É¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¡¢Î¾ÏÓ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¥É¥ê¥ë¡£Éª¤ò90ÅÙ¤Ë¶Ê¤²¤¿¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ú¤¤¤Æ¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆâÂ¦¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¤À¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Î¾¼ê¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¸ª¤Î¹â¤µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¼ÂÁ©¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢ÂÎ¤¬È¿¤Ã¤¿¤ê´Ý¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÄñ¹³¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¸ª¹Ã¹ü¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄË¤ß¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë