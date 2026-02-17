日本時間16日にX更新

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のコーチを務めるカロリーナ・コストナーさんが、日本時間16日に自身のXを更新。ファンの間である期待感が高まっている。

イタリア人のコストナーさんは、前回イタリア開催だった2006年トリノ五輪で9位。2012年には世界選手権を制し、2014年ソチ五輪では銅メダルを獲得した。

現在は鍵山のコーチを務め日本人にも馴染み深い39歳は、日本時間16日には自身のXに16秒の動画を投稿。本番リンクとみられる場所で滑っている様子が収められ、「特別な何かが形になりつつあります。母国の観客の前での、この競技に対する私の愛の告白。私たちの五輪を一緒に祝福するために、想像できる限り最も魔法のような方法で。こうご期待！」とつづっていた。

X上の海外ファンにも反響が広がる。

「あなたの美しいスケートを再び見られることにとてもワクワクしています！」

「ガラで演技するの？ そうなの？？」

「カロリーナがガラでパフォーマンス？？ 釣りじゃなくて本当に？？」

「待ちきれない」

「オーマイガー」

「カロリーナが五輪のガラに！！ YESSS これを待っていた」

上位選手らが出演するエキシビションは21日（日本時間22日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）