大人キレイめなら → 【ニトリのN+】チェックして！ 狙いたい「新作アイテム」

どこか大人ならではの余裕を感じさせるキレイめコーデが今の理想。そんな大人女性が狙いたい新作アイテムが【ニトリ】が手がけているファッションブランド【N+（エヌプラス）】にお目見えしました。上品でエレガントな着こなしが1枚で楽しめるワンピースや、優雅な雰囲気をまとえるスカートなどが春を前にラインナップ。改めておしゃれへのモチベーションを高めてくれそうな、おすすめアイテムを紹介します。

上品配色のドット柄が主役になるキレイめワンピース

【N+】「ランダムドットワンピースレギュラー丈」\4,990（税込）

上品な配色のドット柄ワンピースは、1枚でコーデの主役を担ってくれる優秀アイテムの予感。ドレープ感のある風合いと襟元のギャザーがエレガントな印象を感じさせ、さらりと着こなしてキレイめコーデを即完成させられそう。ウエストにはゴムを入れることでメリハリのあるシルエットを表現しつつ、窮屈感をセーブしているのも嬉しいポイントです。

品よく大人可愛いツイード柄ジャンパースカート

【N+】「カットツイードジャンパースカート」\4,990（税込）

トップスの上からガバッと着るだけで楽に着映えをかなえてくれそうな、ツイード柄のキレイめジャンパースカート。クラシカルな柄とシンプルなAラインシルエットは甘さも控えめで、子供っぽく見えにくいのが◎ ブラウスや薄手のセーターなど、重ねるトップスを変えるだけで印象変化を図りやすく、その日の気温に合わせてコーデを調整しやすいのも魅力的。

揺らぐギャザーで優雅に魅せるドレッシーなスカート

【N+】「ギャザースカートショート丈」\3,990（税込）

ギャザーをたっぷり入れて作られた分量感と上品な光沢感によって高見えを狙えるこちらのスカート。歩くたびに優雅に揺れるナチュラルなフレアラインが、気取らずコーデをドレッシーな印象に格上げしてくれそうな一着です。オケージョンコーデに活用したり、ラフなカジュアルコーデをキレイめに寄せたりするのにも活躍が見込めます。

春色コーデにアクセントを添えるドット柄スカート

【N+】「ランダムドットギャザースカートレギュラー丈」\3,990（税込）

先ほどのワンピースと同様、ドットをランダムに散りばめた総柄デザインが大人コーデの脱地味見えを手助けしてくれそうなプリントスカート。ニュアンス感のある配色と小ぶりな柄で派手になりすぎず、淡色で揃えたキレイめコーデのアクセントとしても映えるはず。さりげなく光沢感のある素材はしわも目立ちにくいため、着席する場面が多い日にも頼りにできそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

