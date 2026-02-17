白より黒より“この色”かも！【ハニーズ】「ネイビー色トップス」が上品見え、、！

モノトーンに飽きてきた……。そんな人におすすめしたいのが、知的で上品な雰囲気が漂う“ネイビー”。オンにもオフにも使いやすいネイビーのアイテムは、コスパ重視の大人女性にぴったり。今回は、【ハニーズ】でゲットできる、きれいめの「ネイビートップス」に注目しました。ラインストーンやビーズをあしらった女性らしいデザインで、ワンランク上の着こなしを叶えてくれそうです。

さり気ないラインストーンで上品な顔まわりに

【ハニーズ】「ラインストーン付トップス」\1,980（税込）

胸元にさり気なくラインストーンがあしらわれた、上品なデザインのトップス。知的で落ち着いた雰囲気のネイビーは、オフィスコーデにもぴったり。表情のあるふくれジャカード素材が使われており、シンプルながらさり気なく奥行きを添えてくれます。公式サイトによると「伸縮性もあり着心地抜群」なのだとか。1枚でサラッと着たり、ジャケットやジャンスカのインナーにもおすすめ。

シャレ感アップが狙えるアシンメトリーデザイン

【ハニーズ】「きれいめパール付Tシャツ」\1,980（税込）

アシンメトリーにギャザーを寄せたネックラインが目を引くTシャツ。上品なパール風のビーズも、きれい見えをサポートします。シックなネイビー色なら甘さを抑えて端正な雰囲気に。きれいめのパンツと合わせたスタイリッシュな着こなしや、フレアスカートでフェミニンに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M