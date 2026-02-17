「孫の顔、見たい？」重圧を感じていた娘。両親に尋ねるも →『意外な反応』に「本音すぎて清々しい」

友だちから聞いた親の“孫フィーバー”。「親のためにも子どもを作らないといけないのかな？」と感じた知人は、親に確認してみることに。すると驚きの答えが返ってきたそうです。

夫婦二人の生活

私は30代後半の会社員です。

結婚はしていますが、子どもはまだいません。

最近私の周りでは出産ラッシュ。



友人たちに次々と子どもが誕生していました。

友人に話を聞くと、「親の孫フィーバーがすごい」とのこと。

「しょっちゅう孫の顔を見に来るし、おもちゃや服をたくさん買って来るし……孫ってやっぱり可愛いんだと思う」



そう話す友人の言葉に、私も「やっぱり孫って特別なのかな？」と思ったのです。

プレッシャーを感じる

私も結婚して数年経っています。



親から「そろそろ孫を」なんて話が出ても、不思議ではありません。

ですが私自身は、子どもが欲しいという気持ちがゼロ。



仕事も順調で、やりがいも感じています。

「親も孫の顔を見たいのかな？ やっぱり産まなきゃだめ？」



そう考えているうちに、私は勝手にプレッシャーを感じ始めたのです。

親に聞いてみる

ある日、実家に帰ったときのこと。



私は思い切って、親に聞いてみることにしました。

テレビを見ている両親に「ちょっと聞きたいことがあるんだけど」と、話しかけます。



二人はこちらを振り向き、母が「何？」と言いました。

「先に言っておくけど、まだ出来てないよ。でも、孫の顔見たい？」



単刀直入に、そう尋ねた私。



すると母は父と顔を見合わせた後、こう答えました。