²¿¤Î¹ÔÎó¡©
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øusagipolicy¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢åºÎï¤Ë°ìÎó¤ËÊÂ¤ÖÇ¤¿¤Á¤ÎÆæ¤Î¡È¹ÔÎó»Ñ¡É¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÖGo¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©ー¥ë¥ÉÀÞ¤ì¼ª¡Ë¤È¡¢Æ±Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÖJack¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡Ë¤È¡¢2025Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥é¥à¡×¤Á¤ã¤ó¡£°¦¾Î¤Ï¥é¥à¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¡Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆüJack¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥à¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Ä¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ²¿¤Î¹ÔÎó¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢2É¤¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥¤¥ì¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎGo¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¥È¥¤¥ìÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ¤¿¤Á¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º½¤«¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
´é¤ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ÔÎó¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¥È¥¤¥ì¤ò½ª¤¨¤¿Go¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¶õÃæ¤Çº½¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤À¾²¤ò¤«¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Jack¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡¢Go¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¤ò¤¯¤ó¤¯¤ó¤ÈÓÌ¤¤¤Ç¥Ë¥ª¥¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾ù¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¡©
ÆþÇ°¤Ê¡Èº½¤«¤¹ÔÆ°¡É¤ò½ª¤¨¤¿Go¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤È¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎJack¤Á¤ã¤ó¤¬Îó¤òÈ´¤±¤ÆGo¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ºÇ¸å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥à¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Á°¤Î2É¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾¯¡¹¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È½çÈÖ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¸Â¤ê¡£3É¤¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Î¹ÔÎó¤«¤È»×¤¤¤¤ä¥È¥¤¥ìw¡×¡Ö¤¿¤ÀÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤µw¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ËJack¤Á¤ã¤ó¥È¥¤¥ìËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©w¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¹ÔÎó¤Àw¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øusagipolicy¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÇ¤¿¤Á¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öusagipolicy¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Æ£°æ²Ö²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£