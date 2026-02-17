＜新作＞キタキターーーーッ！！【モスバーガー】スルー不可避の可愛さ♡「数量限定グッズ」

【モスバーガー】からフードメニューとセットになった「数量限定グッズ」が新登場！ マイメロディ & クロミとのコラボによるオリジナルグッズとして、モスらしさ溢れるユニークなマスコットがラインナップ中。コロンとした立体感がある可愛いビジュアルにも要注目です。今回はそんなファン必見のグッズをご紹介します。

ひょこっと耳が飛び出た「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセット」

チキンナゲットとセットになったこちらは、数量限定でラインナップしているマスコット。コロンとした立体感のあるナゲットに、マイメロディのお顔がワンポイントになった可愛いビジュアル。リボンはグリーンになっており、モスとのコラボらしさが詰まっています。耳がひょこっと飛び出ているところもたまりません。

小さめサイズ感も嬉しい！

「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセット」は、@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ひっくり返すとまんまるのしっぽもついていました」とのこと。遊び心の効いたビジュアルに、眺めているだけで癒されそうです。サイズは大きすぎず、付けた時に邪魔になりにくいのも嬉しいところ。

ドクロがグリーンに染まった「モスチキン × クロミ マスコットセット」

モスチキン × クロミがコラボしたこちらのマスコットも必見。コロンとした立体感がありつつ、ザクザク感のあるリアルな衣が再現されています。ワンポイントになったクロミのお顔がとってもキュートなうえに、お馴染みのドクロマークもモスらしいグリーンにチェンジ。こちらも数量限定なので、気になる人はお早めに。

裏側には真っ黒なしっぽが！

「モスチキン × クロミ マスコットセット」に付いてくる、マスコットの裏側にも注目。真っ黒で長いしっぽが生えており、両側で楽しめるデザインになっています。さらに耳がチラ見えしている、さりげない可愛さもポイント。ボールチェーンでバッグに付けるのはもちろん、包み紙に入れたままデスクや棚に飾るのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino