ËÜÍè¤Ê¤é°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÆóÉ¤¤ÎÆ°Êª¤¬¡¢Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ÇÃçÎÉ¤¯¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç41Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤ÇÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡ª¡×¡ÖÆóÉ¤¤½¤í¤¦¤È¤³¤³¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¡ØÇ¤È¥«¥ï¥¦¥½¡Ù¢ªÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¸÷·Ê¡Û
¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é°ì½ï¤ÎÆóÉ¤
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öma ko¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Á¤ã¤ó¤È¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤â¤Á¡×¤¯¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£¤â¤Á¤¯¤ó¤¬»ÒÇ¤Îº¢¤«¤é¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·
¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤ÆÃçÎÉ¤·¤ÎÆóÉ¤¤Ï¾ïÆüº¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê»Ï¤á¤Ë·Ú¤¯¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤¯¤ó¤¬³¬ÃÊ¤Ø¶î¤±¹þ¤ß°ì»þÂàÈò¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¡ÖÇ¡ß¥«¥ï¥¦¥½¡ß¿Í´Ö¡×¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆóÉ¤¤¬°ì½ï¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌþ¤·¸ú²Ì¤âÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿¼ÔÆ±»Î¤¬¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤Ê¤¼°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¡©
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÇ¤È¥«¥ï¥¦¥½¡×¡£¼ïÂ²¤¬°ã¤¦Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤¯¤ó¤¬Åê¹Æ¼çÍÍ¤Î²È¤Ø·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¾ï¤Ë¤¤¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤Ã¤¿Æ±»Î¡×¡£¼ïÂ²¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Åê¹Æ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡È¿Í´Ö¤ÈÇ¡É¤ä¡ÈÇ¤È¸¤¡É¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆóÉ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ïÂ²¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Á¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤¬¥â¥Õ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ø¥È¥à¡õ¥¸¥§¥êー¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ïÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿°¦¤¬Âº¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤«¤ó¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»þ´Ö·Ð²á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öma ko¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆóÉ¤¤¬ÃçÎÉ¤¯Í·¤Ö»Ñ¤ä¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤Á¤¯¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
