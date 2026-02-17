【ボクらを熱狂させる仮面ライダーヒロイン】井本彩花「スタッフさんから渡された氷全部食べたんです」

『仮面ライダーリバイス』五十嵐さくら役

「私が演じる五十嵐さくらは、明るくて、芯が強く、正義感にあふれている空手家の女子高生。主人公の妹で、家族や大切な人が傷つけられることが大嫌いな性格です。特に見てほしいお気に入りのシーンは、第11、12話で仮面ライダージャンヌに変身するところですね！

今でも思い出すのは、冬の寒い時期に外で撮影していたときのこと。お芝居中に白い息が出ないように、本番前に口に氷を含むんですが、当時の私は意図がわからず、スタッフさんから渡された氷を全部食べていたんです。それを見て『食べなくていいんだよ！』って現場の皆さんが笑ってくれました。

さくらの強さに私自身が何度も助けられたことがあり、『仮面ライダーリバイス』はかけがえのない作品になりました。毎週ＳＮＳでトレンドに入るのはうれしかったですが、その中でさくらに対する様々な意見がありました。

でも、その声に迷うことなく、当時の私が思うさくらを演じるんだという強い意志をもって最後まで駆け抜けました。放送が終わった今でも、無敵なさくらをもう一度演じたい気持ちがあります！ ぜひもう一度、仮面ライダーのスピンオフ作品に出してもらえないでしょうか（笑）」

Imoto Ayaka 22歳 京都府出身。

公式Instagram（@imoto_ayaka_official）

©2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より