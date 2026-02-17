昌平のMF播磨隼佑

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025年シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は2月15日に武南の優勝で幕を閉じた埼玉県高校サッカー新人戦から。セカンドチーム主体で臨んだ昌平のMF播磨隼佑は、昨年のルーキーリーグアシスト王獲得で掴んだ自信を持って新シーズンに挑んでいる。

準決勝の聖望学園【4-4-2】の右サイドハーフとしてスタメン出場をした播磨は、中央寄りにポジションを取ってボールを受けて鋭いターンで前に運んだり、ワンタッチでボールを叩いたり、攻撃から守備に切り替わった瞬間に素早い寄せでボールを囲い込むなど、攻守において関わり続けるプレーを見せた。

「僕の武器は周りを生かしたプレー、球際の強さ、守備の読みなので、そこをコーチ陣などに見せられたらなと思ってやりました」

0-2で敗れはしたが、セカンドチームながら激戦区・埼玉においてベスト4に進出。その中で1年生ながら終始落ち着いたプレーを見せた彼の存在は目立っていた。

出身は下部組織にあたるFC LAVIDA。トリアネーロ町田などでプレーしていた小学生時代からドリブルには定評があり、パスとドリブルを活用するLAVIDAにやってきた。

「周りはうまい選手ばかりで、ドリブルが得意でもそれだけじゃ厳しいと思った。その中で守備の部分に注目をして、もともと相手の意図とかボールの動きなどから予測ができると思ったので、より強みとして磨こうと思いました」

予測に対してすぐに身体を反応させてボールに寄せていく。さらに奪ったボールを得意のドリブルとパスの精度で攻撃につなげていく。技巧派の選手が揃う中で、攻撃と守備のつなぎ役としての技量を磨いた。

高校に進学をすると、「守備の面ではより誰にも負けないという気持ちでやらないといけないと思ったし、攻撃のリズムチェンジ、ラストパスも含めてプラスアルファの力を身につけていかないといけないと思った」とルーキーリーグで頭角を現した。

サイドで起点を作りながら、ポゼッションに関わって虎視淡々とスルーパスを狙っていくスタイルで、ルーキーリーグBリーグ（上からA、B、Cの３つのリーグ戦で形成されている）において1ゴール5アシストをマークし、Bリーグのアシスト王を獲得。プレミアリーグEAST、インターハイ、選手権には絡むことができなかったが、着実に成長を遂げた。

「僕の立ち位置はまだトップの試合に少しだけ関われるか、関われないかの場所にいると思っています。そういう意味ではこの新人戦は僕にとって大きなチャンスだったので、ここで得た試合感や課題これからにつなげていきたいと思いましたし、短い時間でも違いを出せる選手にならないとトップでは使ってもらえないと思うので、しっかりと危機感を持ってやっていきたいと思います」

今年、チャレンジしようとしているのは『プラスアルファ』の部分だ。「スルーパスだけでなく、自ら仕掛けて縦突破してからのクロスや積極的なシュートなど、最後の『刺す』部分で力を発揮できるようになりたい」と口にするように、チームのリズムを作るだけではなく、突破力と推進力をより身につけて相手DFにとって恐怖を与えられる存在になること。

厳しい競争に打ち勝つエネルギーとなる自分の個性をより明確に作り上げるために。播磨はプレーの引き出しを広げる日々を積み重ねながら、トップに食い込んで、チームに欠かせない存在になっていく未来を虎視淡々と狙っている。（安藤隆人 / Takahito Ando）