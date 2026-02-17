【専門家の目｜太田宏介】藤枝の槙野智章氏に注目

Jリーグの百年構想リーグは第2節を終え盛り上がりを見せている。

元日本代表DF太田宏介氏に注目するチームを聞いたなか、同級生のJ監督の名を挙げた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

「まずカテゴリー問わずで言うと、やっぱり同い年の槙野がJリーグで監督としてのキャリアをスタートさせたっていうところで、非常に最初の立ち振る舞いであったり、どんな感じでベンチで指揮を執るんだろうな、みたいなのはすごく注目して見てます」

槙野智章氏は現役を引退後、指導者としては23年に品川CCセカンド監督、24年から今年までは品川CCトップチーム監督を務めていたなかで、昨年12月12日に藤枝の監督就任が発表された。

シーズン前から注目度も高く、駅に大きい広告が張られるなど反響を呼んでいるが、太田氏は「始動した時から藤枝のSNSとかを含めてずっと見ているなかで、本当に監督で観客を呼べる人材ってなかなかいない。今シーズンまだ2試合ですけども、明らかに藤枝周りが、すごく盛り上がっている気がするんですよね」と、その影響力の大きさに驚かせるとした。

そして開幕戦ではFC岐阜に0-2で敗れ黒星スタートとなったが、14日の松本山雅FC戦では終始圧倒し、2-0で快勝。槙野監督が初勝利を収めた。

「今1勝1敗ですけど、何よりすごく僕が思ったのは、やっぱり槙野が志向するサッカー、品川CCの時はYouTubeとかを通じてしか見ることがなかったんですけど、なんとなく現役時代、彼が浦和でミシャ（ミハイロ・ペトロヴィッチ監督）のところでやっていたような、しっかりと最終ラインからつないで、そこから2人3人と近い距離で絡み合いながら崩していく攻撃サッカーの片鱗が、1試合目の前半と、2試合目は割と回数多く見えたと思いましたし、終始松本山雅を圧倒していた」と、槙野監督が目指すサッカーや、内容についても注目していた。

そして「今後より完成度が高くなってくると、シンプルに見ていて楽しいサッカーになるなっていうのと、何よりあのカリスマ性はこのJリーグ、日本サッカーを大きく変える、本当に大きなきっかけになると思うので、めちゃくちゃ応援してます」と、同い年の盟友へエールを送った。（FOOTBALL ZONE編集部）