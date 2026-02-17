◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。

失意のＳＰ翌日に「りくりゅう」がよみがえった。得点は自己ベスト（１５５・５５点）を更新し、さらに１５７・４６点の世界最高得点を塗り替える１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点をたたきだした。

現行の採点制度となったトリノ以降史上最大の逆転劇で五輪チャンピオンとなった。ＳＰ１位のドイツペアとは、６・９０点差でフリーへ。２０１８年平昌五輪で、ドイツペアがひっくり返した５・８０点差を上回って金メダルを奪還した。

表彰式では木原が三浦の腰のあたりを持ち上げ、一番高い台の上に乗せた。２人は「君が代」を口ずさみながら、日本初の快挙をかみしめた。三浦は笑みを浮かべ、木原の目には再び涙が浮かんだ。台から降りるときも、木原が三浦を抱えた。

表彰式後には観客席まで近づき、メダルを見せ、喜びを分かち合った。三浦は「まだ実感が湧かない。昨日のミスからここまで立て直せた。私たちが今までやってきた強さを出すことができた。そこが本当に一番うれしい」と語った。前日のＳＰからフリーまで、どんな一日を過ごしたかと問われた木原は「ずっと泣いていた」と恥じらいながら明かした。