カブスの鈴木誠也外野手(31)が16日(日本時間17日)、アリゾナ州メサでキャンプイン。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「時差ボケ対策」を重要視した。

メジャー5年目となる鈴木はキャンプ初日、右翼でゴロを捕球、中堅で飛球処理をするなど軽快な動き。マシン打撃では24スイングで7本の柵越え、フリー打撃では23スイングで7本、トータル47スイングで14本という内容だった。自主トレ中にすでにライブBPもこなしており、今永から特大本塁打を放つなど調整は順調に進んでいる。

WBC参戦のため、チームから離脱することになり、大会までの試合数が限られてくる。ライブBPを多めにして、実戦感覚を養うのかと問われた鈴木は「自分から希望は出してないです。立とうと思っても結局2打席で終わっちゃったりするんで。集中力の持つ範囲でやりたいなと思っています」と打席数よりも打席の中でいかに集中力を保持するかに重きをおくとした。

メジャー組は3月に入って京セラドームで行われるオリックス、阪神との強化試合から実戦に出場する見通しで、それまでの調整方法に関しては「それよりも時差ボケが結構激しく食らうんで、もうちょっと遅らせようかなとも考えたんですけど。それより体調、前回の東京シリーズの時も結構カツカツだと体調的にしんどかった部分もありますし、体重が落ちたっていうのもあるんで、それを管理して早めに行ってやろうかなと思ってます」と鈴木。昨年、ドジャースとの開幕シリーズで日本に帰国した際はスケジュールがタイトなこともあり時差ボケから戻らず、体調管理に苦しんだと告白。時差ボケ対策が実戦に臨む上で何よりも大事と口にした。

だからこそ「（侍ジャパンに合流後）ゆっくりするつもりは全然ないんですけど、早めに行って時差に慣れるという意味ではいいのかな」と体を慣らすために早めに帰国する方針を示唆した。

体重に関しては「2キロぐらいですね」と明かし「落ちちゃうと上げられない。食があまり入らないので。できる限り落としたくないっていうのはあるんで、体調には気をつけます」と語った。

また、カブスからはブレグマンや同じ外野手で仲の良いピート・クローアームストロングらが米国代表で出場する。WBC出場選手からは「『楽しみだね』とは言われます。『当たれるように勝ち進んでくれよ』みたいな」と互いにエールを送り合っているという。

前回大会はケガで直前に出場を辞退しただけに「あの緊張感っていうのはシーズン中では味わえない、侍でしか味わえないところもあるんで。そういう楽しさはすごく経験になるなと思ってます。あとはお祭りみたいなもんなんで（笑）。どれだけ勢いに自分が乗っていけるか。打席数少なくても楽しんで思い切りやれればいいのかなと思います」と意気込んだ。