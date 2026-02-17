HANA、“つよつよ”ムードと違う“ミニマルな美”で魅了 ギャップ全開な無邪気さも
7人組ガールズグループ・HANAが、20日発売の美容誌『VOCE』4月号（講談社）の通常版表紙を飾る。
【番組カット多数】笑顔でトークをする花江夏樹 JISOOとの即興朗読劇の様子も
今回の撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さがあふれるビジュアルを切り取る。
朝早くからの撮影にもかかわらず、メンバーはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服で登場。その圧倒的なオーラは、スタッフが思わず息をのむほど。かっこいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面を見せた。
リリース予定やライブが重なるハードスケジュールの中での撮影にもかかわらず、疲れを一切感じさせないパワフルさも。空き時間にはメンバー同士で楽しそうにおしゃべりする姿もあった。スタジオは終始、明るくハッピーな空気に包まれていた。
そして、カメラの前に立つと、一瞬でスイッチオン。一発OKを連発する集中力と、見る者の心を射抜くクールな表情はさすがだった。
誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAのあふれる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わるコメントもあった。一人ひとりに実施した1問1答では意外な一面ものぞかせている。ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANA。その新たな魅力が詰まった表紙となる。
【番組カット多数】笑顔でトークをする花江夏樹 JISOOとの即興朗読劇の様子も
今回の撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で新たな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さがあふれるビジュアルを切り取る。
朝早くからの撮影にもかかわらず、メンバーはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服で登場。その圧倒的なオーラは、スタッフが思わず息をのむほど。かっこいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面を見せた。
そして、カメラの前に立つと、一瞬でスイッチオン。一発OKを連発する集中力と、見る者の心を射抜くクールな表情はさすがだった。
誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAのあふれる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わるコメントもあった。一人ひとりに実施した1問1答では意外な一面ものぞかせている。ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANA。その新たな魅力が詰まった表紙となる。