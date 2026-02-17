¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¥ï¥ï¢ª¡Ø¾®¤µ¤¯¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤·ëËö¤¬17ËüºÆÀ¸¡ÖÌþ¤·¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥¥á´é¤âÁÇÅ¨¡×
¸¤¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¤¬TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤Î¤¦¤Ë¡×¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤«¤é17.2Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Á¥ï¥ï¢ª¡Ø¾®¤µ¤¯¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤·ëËö¡Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤¢¤ëÆü¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢Æþ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡Ö¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¡£¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤â¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÌµÍý¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¡¢²È¤ÎÆþ¸ý¤Ø¤È´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥àー¥º¤ËÆþ¤ì¤¿¡©
¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£²È¤ÎÆþ¸ý¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶¹¤¯¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤â¾¯¤·¤À¤±¶ìÀïµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥°¥¤¥°¥¤¤È²¡¤·¹þ¤à·òµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«Æ¬¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥àー¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÂÎ¤Ï¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È²È¤ÎÃæ¤Ø¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ñ¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤«¤é¤Î¥É¥ä´é
¼Â¤Ï¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥Ü¥Ç¥£¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÈïÌÓ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶¹¤¤²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´ïÍÑ¤Ë¤¯¤ë¤ê¤ÈÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÆþ¸ý¤«¤é¤Á¤ç¤³¤ó¤È´é¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¡©Æþ¤ì¤¿¤è～¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ê¥É¥ä´é¤òÈäÏª¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²È¤Ï¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊý¸þÅ¾´¹¤â¤Ç¤¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥¥á´é¤âÁÇÅ¨¤À¤è¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ÏÁé¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î·òµ¤¤ÊÄ©Àï¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Î¤Î¤¦¤Ë¡×¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Æü¾ï¤¬Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Î¤Î¤¦¤Ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§junjun
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£