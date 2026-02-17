ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、ミラノ・コルティナ五輪で「りくりゅう」ペアが金メダルを獲得したことを速報した。

番組では巨大ひな飾りを照会中だった。そこにまず画面上方に「ＪＮＮニュース速報」の文字が。そして「ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケートペア 三浦璃来・木原龍一ぺアが金メダル」と情報が流された。

ひな飾りの紹介が終わり、画面がスタジオに戻ると総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「さてミラノ・オリンピックですけれども…何かあったようですね」とひとこと。杉山真也アナが「はい。フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアが見事金メダルを獲得しました」と伝えると安住アナは笑顔で拍手した。

“りくりゅう”の演技をＶＴＲで流し、世界最高得点を獲得したことも紹介。安住アナは「オリンピックで世界歴代最高、当然ね自身初のベストということになりますけど、すごいですね！」とコメント。火曜レギュラーの望月理恵アナも「鳥肌たちましたね〜」と両手を交差して自身の腕をつかんだ。安住アナは「ショートプログラムで少し出遅れましたけど、プレッシャーもあったと思います」と語った後、「さあ、それでは私たちの体操をごらんいただきましょう。張り切っていってみよう！」と番組恒例の「７時のうた！シマエナガ体操」を笑顔で始めていた。