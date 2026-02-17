¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡¢¶â¥á¥À¥ë¡¡Æó³¬Æ²¡¢¾®ÎÓÎÍ¤ÎÆüËÜ6°Ì
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü¡Ê16Æü¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤ÎÉ½¾´Âæ¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï18¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿Á°²óËÌµþÂç²ñ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ÎÆüËÜ¤¬6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£°Å·¸õ¤Î¤¿¤á3²óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¸Ä¿Í2¼ïÌÜ¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤¯4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë6¡½9¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò²óÅ¾¤ÇÁê¸¶»ËÏº¡Ê¾®Àô¡Ë¤Ï20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë