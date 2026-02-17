シンプル装備のエントリーグレード

テスラは、欧州向けの『モデルY』のエントリーグレードに新たなロングレンジ仕様を追加した。昨年末の米国導入時に使用していた『スタンダード』の名称は、欧州では使用しない。

【画像】シンプル装備＆独自デザインのエントリーグレード【テスラ・モデルYスタンダードを詳しく見る】 全8枚

新型モデルYロングレンジRWDの英国価格は4万4990ポンド（約940万円）から。最廉価のRWDより3000ポンド（約65万円）高いが、重要なのは従来型より約4000ポンド（約85万円）安い点だ。『プレミアム』グレードでは4万8990ポンド（約1025万円）となる。



テスラ・モデルYロングレンジ（スタンダード） テスラ

これにより、ドイツで生産される欧州向けモデルYは、アウディQ4 eトロンやスコダ・エンヤクといったライバルとほぼ同等の価格帯に位置づけられる。

モデルYロングレンジRWDの航続距離は616kmで、従来型より約6km短い。バッテリーパックは同一で、容量は未公表だが、82kWhとみられている。

一方、ベースのRWDは505kmの航続距離を実現。従来型より約5km向上しており、これは軽量化が要因だという。

インテリアもファブリックに

価格設定に合わせ、デザインや装備は簡素なものとなっている。フロントとリアのライトバーは廃止され、シンプルな分割式ライトデザインに変更。パノラミックルーフも廃止され、ダンパーは周波数適応型から一般的なパッシブ式に切り替えられた。

インテリアでは、合成皮革ではなくファブリックを採用し、センターコンソールは小型化された。サウンドシステムは他グレードの9スピーカーから7スピーカーに減り、後部座席用タッチスクリーンは未搭載だ。



テスラ・モデルYロングレンジ（スタンダード） テスラ

室内の空気清浄システムに備わっていた「対生物兵器モード」は省略され、ステアリングホイールの位置調整は電動式ではなく手動式となった。物理的なキーも省略されているため、テスラのスマートフォンアプリを使用して解錠する必要がある。

米国仕様車では18インチホイールを装着するが、英国ではクロスフローの19インチホイールを採用している。

テスラは昨年、モデルYのエントリーグレードとして『スタンダード』を導入し、低い価格設定を武器に販売拡大を図っている。なお、米国では引き続き、スタンダードの名称が使用される。

テスラは『モデル3』にも同様のエントリーグレードを展開しており、近くロングレンジ仕様を発表する見込みだ。