◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会11日目/現地16日)

カーリング女子日本代表のフォルティウスがカナダに敗れ1勝5敗。予選リーグ負け越しが決定し、暫定9位タイとなりました。

日本は同点で迎えた第3エンド、最終ショットをミスしカナダに3点のスチールを許す苦しい展開。第6エンドでもドローショットがオーバーするなど精彩を欠き6-9で敗れました。

そのほかの試合は、ここまで全敗だった地元・イタリアがアメリカに7-2で大会初勝利。韓国が連勝し2位タイに3チームが並びました。

予選リーグは10チームが総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出します。

【予選リーグSession8結果】

イタリア 7-2 アメリカ

韓国 10-9 中国

スイス 10-6 イギリス

カナダ 9-6 日本

【予選リーグSession9カード】

スウェーデン-カナダ

イタリア-日本

デンマーク-アメリカ

韓国-スイス

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4-8 スウェーデン12日 負 7-10 デンマーク14日 勝 7-5 スイス14日 負 4-7 アメリカ15日 負 5-7 韓国16日 負 6-9 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国