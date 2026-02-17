【カーリング】日本が5敗目で最下位転落 2位タイに3チーム 地元・イタリアが初勝利
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会11日目/現地16日)
カーリング女子日本代表のフォルティウスがカナダに敗れ1勝5敗。予選リーグ負け越しが決定し、暫定9位タイとなりました。
日本は同点で迎えた第3エンド、最終ショットをミスしカナダに3点のスチールを許す苦しい展開。第6エンドでもドローショットがオーバーするなど精彩を欠き6-9で敗れました。
そのほかの試合は、ここまで全敗だった地元・イタリアがアメリカに7-2で大会初勝利。韓国が連勝し2位タイに3チームが並びました。
予選リーグは10チームが総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出します。
【予選リーグSession8結果】
イタリア 7-2 アメリカ
韓国 10-9 中国
スイス 10-6 イギリス
カナダ 9-6 日本
【予選リーグSession9カード】
スウェーデン-カナダ
イタリア-日本
デンマーク-アメリカ
韓国-スイス
12日 負 4-8 スウェーデン
12日 負 7-10 デンマーク
14日 勝 7-5 スイス
14日 負 4-7 アメリカ
15日 負 5-7 韓国
16日 負 6-9 カナダ
17日 イタリア
18日 イギリス
19日 中国