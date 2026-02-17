ゲラン最高峰〈オーキデ アンペリアル〉から、軽やかな新作クリーム登場！

2026年、ゲラン最高峰エイジングケア¹ライン〈オーキデ アンペリアル〉から、軽やかなテクスチャーの〈ザ ロンジェビティ ライトクリーム〉が登場。潤いとマット感を両立し、暑い季節や脂性肌にも心地よく寄り添う新しい選択肢です。先進研究が導く、洗練された透明感ケアに注目が集まります。

軽やかさと潤いの両立

新〈ザ ロンジェビティ ライトクリーム〉は、第6世代テクノロジーのために厳選された蘭・バンダ・セルレアの恵み²を豊富に配合。97％自然由来成分³を配合し、角層まで深いうるおいを届けます。

塗布直後に肌表面温度を1.8℃低下⁴させるフレッシュな使用感も特長です。

高濃度エクトイン⁵がうるおいのシールドを形成し、若々しい肌印象へ。分子量の異なるヒアルロン酸デュオ⁶を配合しながら皮脂もコントロールし、テカリや毛穴を目立ちにくく整えます。

1 年齢に応じたお手入れ

2 オーキッドエキス（整肌成分）

3 自然由来指数97％（水を含む）ISO16128準拠

4 データ取得済み（当社調べ。効果には個人差があります）

5 保湿成分

6 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（保湿成分）

ルルルンハイドラシリーズ新作♡毛穴に挑むIDマスク

20年の長寿研究の結晶

ゲランは20年以上にわたり、長寿メカニズムと肌の関係を研究。蘭と皮膚生物学の知見を礎に6つの画期的進歩を遂げ、第6世代〈オーキデ アンペリアル〉へと進化させました。

特に植物界の宝石とも称されるバンダ・セルレアは、豊富な植物化学成分を備えた生命力あふれる蘭。

その力に着目し、細胞内の働きにアプローチします。さらに男性の肌タイプを対象とした満足度調査も実施し、軽やかさやマットな仕上がりに高評価が寄せられました。

3つのテクスチャー展開

〈ザ ロンジェビティ ライトクリーム〉



脂性肌、男性、夏に最適。軽やかな使用感で角層までうるおいを届けます。

〈ザ ロンジェビティ クリーム〉



普通肌～混合肌向け。なめらかでふっくらとしたテクスチャー。

〈ザ ロンジェビティ リッチクリーム〉



乾燥肌や年齢肌³のために。多層構造で心地よく包み込みます。

1 角層まで

2 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（保湿成分）

3 年齢に応じたお手入れのこと

オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ ライトクリーム



価格：本体50mL70,400円（税込）／リフィル50mL59,400円（税込）

進化するラグジュアリーケア

軽やかさと確かな手応えを兼ね備えたゲランの新クリーム。長年の研究とサステナブルな設計思想を融合し、肌にも環境にも配慮した一品へと昇華しました。

暑い季節でも快適に使えるラグジュアリーケアで、未来の美しさに投資してみてはいかがでしょうか。