9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のMAYAさん（23）が自身のインスタグラムを更新。激変ショートヘア姿を公開し、話題を呼んでいます。



【写真】ロングヘアをばっさりカット！新ビジュアルで話題のMAYAさん

4月1日にリリースの2nd EP「GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU」に向けて公開された新アーティスト写真にて激変した新ビジュアルが注目されたMAYAさん。自身のインスタグラムにも、黒ベースの衣装にゴージャスなストーンが散りばめられた華やかでカッコいい衣装を身にまとい、ばっちりセットしたショートヘアー姿をアップしました。また翌日にはプライベートの写真も複数枚投稿しており、様々な衣装で新しいヘアスタイルを満喫する姿が見られます。



今回、腰あたりまで伸びていたロングヘアーを肩上までばっさりと切ったMAYAさん。ロングヘアーが特徴的で上品のある印象から、カッコよさと可愛らしさを兼ね備えた印象へとイメージチェンジしました。



この投稿にコメントでは「似合いすぎてパニック」「妖艶な大人の色気と可愛さと…」「マヤ様に狂わされました！」「今やっとメロいって言葉の意味がわかった」「この系統大優勝」「爆美女降臨」「あかん...」「天地ひっくり返る」と沢山の称賛の声が寄せられました。



MAYAさんは先月、テレビ番組「踊る！さんま御殿！！」に出演した際、「とんでもない美人が出ている！」と大きな注目を集めました。