¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡ÈÂ£¤êÊª¡É¡¡Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä°¦ºÊ¶Ã¤¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎºÊ¡¦À»»Ò¤µ¤ó¤¬´¶¼Õ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¹ç½ÉÃæ¤Ë¤â¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤ÎºÊ¡¦À»»Ò¤µ¤ó¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤éÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï13Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²ÃÃæ¡£»Ò¤É¤â2¿Í¤òÏ¢¤ìµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤ÈºÊ¤ÎÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À»»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¼¡ÃË»°ÃË¤òÆüËÜ¤Ë°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤Ë¡×¡Ö2¿Í¤ò¥Ñ¥Ñ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ð»ä¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»äÃ£¤â¤É¤³¤«¹Ô¤³¤¦¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤¿2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÆî¤ÎÅç¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤éÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò2²ó¤âÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¥®¥Õ¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ëÊÑ¤¨¤¿Êó¹ð¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¡Íî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤È¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡Ê¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡Ë¤ÏÌ¼¤ÎÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë