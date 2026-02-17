¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¡¡ÖÏÆ¤òÄù¤á¤í¡×¤ÏNG¡ÄÄã³ØÇ¯¤Ë¤ª´«¤á¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹²óÅ¾¡×
Âçºå¶Í°þ¤Î¸µ¼ç¾¡¦×¢Èª¼Â¤µ¤ó²òÀâ¡Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È½¬ÆÀ¤Î¸°¤Ï¡ÖÂÎ¤Î·¹¤¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤¬±ó²ó¤ê¤¹¤ë¡¢ÂÎ¤¬³«¤¯¡½¡½¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤ÇÀä¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ï¤è¤¯¡ÖÏÆ¤òÄù¤á¤è¤¦¡×¡Ö³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁª¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¤Î¸µ¼ç¾¤Ç¸½ºß¤ÏÌîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Î¥ë¥Þ¥ó¡×¤³¤È×¢Èª¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö»ÑÀª¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡×¢Èª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¼Â¸³¤Ç¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Ä¾Î©¤·¤ÆÎ¾ÏÓ¤ò¥À¥é¥ê¤È²¼¤²¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö²£¡×¤Ë²óÅ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢±ó¿´ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÓ¤Ï¼«Á³¤ÈÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬³°²ó¤ê¤¹¤ë¡Ö¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Î¸¶°ø¤À¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊªÍýÅª¤Ë¼ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¾¯¤·¡ÖÁ°·¹»ÑÀª¡×¤ò¤È¤ê¡¢ÇØ¹ü¤ò·¹¤±¤¿¤Þ¤Þ²óÅ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·½Ä¤Ë²ó¤ë´¶³Ð¤À¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÏÓ¤ÏÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÁ°·¹¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤ÏÂÎ¤Î¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿¶¤ì¤ë·Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°·¹¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤Îµ°Æ»¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¥É¥ê¥ë¤¬¡Ö¥¯¥í¥¹²óÅ¾¡×¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¶»¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊú¤¨»ý¤Ä¡£¼¡¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁ°·¹»ÑÀª¡×¤ò¤È¤ê¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¯¥ë¥Ã¤È²ó¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´¶³Ð¤òÄÏ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¼«Á³¤ÈÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¶á¤¯¤ò¥Ð¥Ã¥È¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌµÍý¤ËÏÆ¤òÄù¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°·¹»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¡¢Ä¹ÂÇ¤òÀ¸¤à¡ÈÂÎÀª¡É¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë