µð¿Í¥É¥é2¤¬¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡¡¡Èµ´¶Ê¤¬¤êËâµå¡É¤ËÂÇ¼Ô¹øºÕ¤±¡Ö¤Ê¤ó¤Ä¡¼ÊÑ²½¡×
¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¾¡ÅÄ¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤Ç»°¿¶»Â¤ê
¡¡µð¿Í¤Ï15Æü¤Ë¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Î¡ÈËâµå¡É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÏÂ¤Ï2-4¤Î8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¤òÍ·Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¿Í¤Î¾¡ÅÄÀ®ÆâÌî¼ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÌÜÀþÉÕ¶á¤Þ¤ÇÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ç³°³ÑÄã¤á¤Ë¤°¤ó¤È¶Ê¤¬¤ê¡¢¾¡ÅÄ¤ÏÁ´¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÂ³¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£SNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËâµå¤Ç¤¹¤³¤ì¾Ð¡×¡Ö¤¹¤²¤§ÊÑ²½¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤ë¶Ê¤¬¤êÊý¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤¨¤°¡×¡ÖÄ¬ºê¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö·ù¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÈ¿¶Á¤À¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤«¤éÁáÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À22ºÐ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤òµÏ¿¤·¤¿¡£1Ç¯¼¡¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤â1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌò³ä¤òÄÏ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë