60Ç¯Á°¤ÎÁÄÊì¤Î¿¶Âµ¤òÂ¹¤¬Ãå¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä°µÅÝÅª¤ÊÉÊ³Ê¤Ë¡ÖÁêÅö¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤È¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸«»ö¤Ê¤ªÉÊ¡ª¡×
¡¡83ºÐ¤ÎÁÄÊì¤¬À®¿Í¼°¤ÇÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÊÀµ¸¨¤Î¿¶Âµ¡£Ìó60Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÂ¹¤¬¤Þ¤È¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë52Ëü²óºÆÀ¸¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸«»ö¤Ê¤ªÉÊ¡ª¡×¡ÖÀÎ¤ÎÃåÊª¤ÏÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ë¡£½Å¸ü¤Ç¾åÉÊ¡ª¡×¡ÖÁêÅö¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤È¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÆÈ³Ø¤Ç¤æ¤ë¤¯¼«Í³¤ËÃåÊª¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¹¤Î¡Ö¤¤¤Á¤³¡×¡Ê@gukimono_ichico¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¿¶Âµ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÃåÊª¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«»ö¤Ê¤ªÉÊ¡ª¡×60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÄÊì¤Î¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä
¢£¡Ö¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÃåÊª¤ò¼«Ê¬¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¤¿ÃåÉÕ¤±¤ÎÊÙ¶¯
¡½¡½¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤Î¿¶Âµ¤ò60Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃå¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¿¶Âµ¡ÊË¬ÌäÃå¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÃåÊª¤Ï¡¢ÁÄÊì¤¬º£¤ÏË´¤Á¾ÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¸âÉþÅ¹¤Ç¤¢¤ë»Ô¸¶µµÇ·½õ¾¦Å¹¤µ¤ó¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÄÊì¤ÈÁ¾ÁÄÊì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ÇÃåÊª¤òëÐ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ÏÂµ¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢Ë¬ÌäÃå¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢À®¿Í¼°¤Î¤¢¤È¤Ë¤â¤¦Ãå¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÂµ¤ÎÄ¹¤á¤ÊË¬ÌäÃå¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Î¤ª¿§Ä¾¤·¤ä¤´Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¡¢½÷³Ø¹»»þÂå¤Î¤´Í§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÃã¤ä¤ª²Ö¤Î¼°²ñ¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤äÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤³¤ÎÃåÊª¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²È·Ï¤Ë½÷À¤¬»ä1¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆÁÄÊì¤«¤é»ä¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»×¤¤½Ð¤´¤È¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ø¡Ä¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÃå¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤¬20ºÐ¤Î»þ¤ËÃå¤¿¿¶Âµ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Â¤á¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤ß¤ÎÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤ÏÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤º¡¢¡ØÁÄÊì¤ÎÃåÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¿¶Âµ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î´ê¤¤¤ò¡¢¤´¼«¿È¤Î¼ê¤Ç³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤È¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÃåÉÕ¤±¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤ªÀµ·î¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÃåÊª¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢²ÇÆþ¤êÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃåÊª¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÄÊì¤ÎÃåÊª¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢ÁÄÊì¤ÏÍÎºÛ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¤é»ÅÎ©¤Æ¤¿ÃåÊª¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª
¡ÖÃåÊª¤¿¤Á¤âÃ¯¤«¤¬Ãå¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ã»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¸µµ¤¤Ê´Ö¤ËÁÄÊì¤ÎÃåÊª¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÁÄÊì¤ÎÃåÊª¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡½¡½¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¸¦µæ¤·¤Ä¤ÄÆÈ³Ø¤ÇÃåÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÃåÊª¤ÏÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ë¡£½Å¸ü¤Ç¾åÉÊ¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÅÁÅý¤ÎÊÁ¤È¸¨»Ò¤Îºà¼Á¡¢¤¤¤Þ¤È°ã¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÁÄÊì¤µ¤Þ¤ÎÃåÊª¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤³¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀÎ¤ÎÃåÊª¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤ÏÀÎ¤ÎÃåÊª¤Èº£¤ÎÃåÊª¤Î°ã¤¤¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÁÄÊì¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÃåÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃæ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬YouTube¤ÎÆ°²è¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ä¸âÉþ²°¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÎ¤ÎÃåÊª¤Ë¤Ïº£¤Ç¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¿¦¿Í¤µ¤ó¤Îµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÁÄÊì¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ¸âÉþ²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¡Øº£¤Ï¤â¤¦¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ä¡¢ÀèÁÄ¤Î»×¤¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ëÃåÊª¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÁÄÊì¤Î¾Ð´é¤È¸ÀÍÕ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÃåÊª¤ò·ø¶ì¤·¤¯Âª¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
¡½¡½¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÃåÊª¤òº£É÷¤ËÃå¤³¤Ê¤¹Æ°²è¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÃåÊª¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¾å¼ê¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤ä¡ÖÃåÊª¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤âÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃåÉÕ¤±¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥ê¥ó¥Ù¥ë¥È¤ä¥´¥àÀ½¤Î¹øÉ³¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ÎÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¤Ó¤Ë¤¯¤¤ÂÓ¤Ïºî¤êÂÓ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤Ã¤ÈÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¡ÖÃåÊª¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢¤Ä¤¤Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ï¡¢»ä¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃåÉÕ¤±¤ò¸«¤Æ¤âÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÃåÉÕ¤±¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤¨¡©¡¡º£¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅ¬Åö¤ËÃå¤Æ¤¿¤è¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤âÃåÊý¡¢Å¬Åö¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢³Î¤«¤ËÃåÊª¤Ã¤ÆÀÎ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÃÊÃå¤Ç¡¢¤ª¤Ï¤·¤ç¤ê¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ö¤¯¤Ö¤¯¤Î¤ª¤Ï¤·¤ç¤ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶ß¹ç¤ï¤»¤¬È¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·ø¶ì¤·¤¯Âª¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½³Î¤«¤ËÀÎ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÃÊÃå¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤êÃåÊª¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃåÊý¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÃåÊª¤Ï¡ÈÌ¤´°À®¤Î°áÉþ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍÎÉþ¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ë¼«Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ËÉÛ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£Ãå¤ë¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÉÕ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃåÊª¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¤¢¤êÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ì¤´°À®¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤³¤Î»×¤¤¤³¤½¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ØÃåÊª¤ò³Ú¤·¤à°ìÈÖ¤Î¥³¥Ä¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
