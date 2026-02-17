Èþ¿Í¼ÒÄ¹¡¦Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò¤Êü¤Ä¡ª1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Îー¥¬ー¥É¡Ù2·î25ÆüÈ¯Çä¡ª
¸µ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬ー¥ë¤ÎÈþ¿Í¼ÒÄ¹¡¦Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä·èÄê¡ª¡Ö°®ÎÏÂÐ·è¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤Ê¤ÉÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¡ª
¡ØÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ¥Îー¥¬ー¥É¡Ù2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¸¼¸÷¼Ò¤«¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Îー¥¬ー¥É¡Ù¤¬2026Ç¯2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢2ÂåÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬ー¥ë¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÈà½÷¡£´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤·¡¢ÈþÍÆ·Ï¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¸½Ìò¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¹âÃÎ¸©¤ÎÂç¼«Á³¤À¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ÈÂÐÖµ¡£Æü¡¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇËá¤¾å¤²¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤Ä¡£
¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ¹´Û¤Ç¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤«¤é¡¢¿ÎÍäÀî¤Ç¤ÎÌµËÉÈ÷¤ÊÉ½¾ð¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¸«¤»¤ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·úÃÛ°¦¹¥²È¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡È¹âÃÎ¤Î¶åÎ¶¾ë¡É¤³¤È¡ÖÂôÅÄ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤â´º¹Ô¤·¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â°ÜÆ°¼ÖÆâ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢ºÍ¿§·óÈ÷¤ÎÈþ¿Í¼ÒÄ¹¤¬¡Ö³Ð¸ç¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤ÀÞÕ¿È¤Î°ìºý¤À¡£
2·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö°®ÎÏÂÐ·è¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥Æ·ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤ÖÍ½Äê¤À¡£
¤ªÅÏ¤·²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§2·î23Æü 16:00～
¾ì½ê¡§½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
https://t.livepocket.jp/e/wabt9
¡ã»²²ÃÆÃÅµ¡ä
Á´·ô¼ï¶¦ÄÌÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤È°®ÎÏÂÐ·è¡ª¾¡¤Æ¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ê°®ÎÏ·×¤Ë¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î°®ÎÏ¤ò·×Â¬¡£Æ£ÅÏ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë°®ÎÏ¤ò·×Â¬¤·¡¢X¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡£¤½¤Î¿ôÃÍ¤ÈÂÐ·è¡£¡Ë¡Ú1ºý·ô¡Û
¡¦»öÁ°¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¤òËÜ¿Í¤è¤ê¤ªÅÏ¤·
¡¦¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ò»£±Æ¡Ê10ÉÃ¡Ë¡Ê¥Á¥§¥¡¦Æ°²è¡¦¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉÔ²Ä¡Ë
¡¦»öÁ°¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¤òËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·+ÄÌ¾ïËÜ2ºý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·
¡¦¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ò¼Ì¿¿»£±Æ¡Ê15ÉÃ¡Ë¡Ê¥Á¥§¥¡¦Æ°²è¡¦¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉÔ²Ä¡Ë
¡¦£±¥·¥ç¥Ã¥È or £²¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥ x 1
¡¦À¸¼Ì¿¿1Ëç¡Ê3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÅÏ¤·
¡¦»öÁ°¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¤òËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤· +ÄÌ¾ïËÜ4ºý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·
¡¦¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ò»£±Æ¡Ê30ÉÃ¡Ë¡Ê¥Á¥§¥¡¦Æ°²è¡¦¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉÔ²Ä¡Ë
¡¦£±¥·¥ç¥Ã¥È or £²¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥ x 1
¡¦À¸¼Ì¿¿¡Ê3¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ë¤òËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·
¡¦B2¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¡ÁªÂòÀ©/Æ°²è»£±Æ²Ä/´õË¾¤¹¤ëÊý¤Î¤ß¡Ë
¡¡¢¨°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡¦»öÁ°¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¤òËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤· +¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó1ºý°Ù½ñ¤¤·¤ÆËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·+ÄÌ¾ïËÜ8ºý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·
¡¦¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤Î¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ£ÅÏ¾®É´¹ç¤µ¤ó¤ò»£±Æ¡Ê60ÉÃ¡Ë¡Ê¥Á¥§¥¡¦Æ°²è¡¦¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉÔ²Ä¡Ë
¡¦£±¥·¥ç¥Ã¥È or £²¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥ x 2
¡¦À¸¼Ì¿¿3¼ï¡Ê¥³¥ó¥×¥êー¥È¡Ë¤òËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·
¡¦B2¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¡ÁªÂòÀ©/Æ°²è»£±Æ²Ä/´õË¾¤¹¤ëÊý¤Î¤ß¡Ë
¡¡¢¨°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥í¥±¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥1Ëç¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦»äÊª¥µ¥¤¥ó ¢¨¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î¤â¤Î
¡¦¥¨¥¹¥Æ·ô¡ÊÆ£ÅÏ¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó·ô / »Ü½Ñ¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ / Æ£ÅÏ¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ´õË¾¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬È¯À¸¡£Í½Ìó»þ¤Ë¸ø¼°LINE¤ÇÍ×ÆüÄøÄ´À°¡Ë
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æ£ÅÏ¾®É´¹ç¡Ê¤Õ¤¸¤È¡¦¤µ¤æ¤ê¡Ë
1994Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164cm¡£
´Ç¸î»Õ¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤ÆÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¡£¤Û¤«¡¢Netflix¡Ö¥é¥Ö ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£2ÂåÌÜ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥¬ー¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
¼ñÌ£¤Ï¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡£