°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¡ª ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¼éÈ÷¤ÎÅ´Â§¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¾¯Ç¯Ìîµå ¥Ç¥¤ë¥×¥ì¥¤56¡Û
¡Ú¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Î¤È¤¡Û2¥¢¥¦¥È¤ÇÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤±¤óÀ©µå¤òÅê¤²¤ë
¡Ú¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Û¢ª ¥é¥ó¥Êー¤¬É¬¤º¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤«¤é
¡¡ÁöÎÝ¤Î¹à¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢2¥¢¥¦¥È¤ÇÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥±ー¥¹¡£¹¶·âÂ¦¤ÏÁö¼Ô¤¬¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÁ´°÷¤¬ÅðÎÝ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£¼éÈ÷Â¦¤Ï¤³¤ì¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¥×¥ìー¥È¤ò³°¤·¤Æ¤Ò¤È¸ÆµÛÆþ¤ì¤è¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áö¼Ô¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤±¤óÀ©µå¤òÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥Üー¥ë¤¬¤½¤ì¤ë¤ÈÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¡£¤è¤Û¤É¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢¥×¥ìー¥È¤ò³°¤¹ÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÆ°ºî¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼êÁö¼Ô¤ò°ì½Ö¡¢Â»ß¤á¤Ç¤¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ìî¼ê¿Ø¤â¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤í¤¦¡£
¡Ú´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¡Û
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ìî¼ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤Û¤°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¾¯Ç¯Ìîµå ´ÆÆÄ¤¬»È¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª ¥Ç¥¤ë¥×¥ì¥¤56¡Ù´Æ½¤¡§¹¾Æ£¾Ê»°